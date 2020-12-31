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2021'e ilk onlar 'merhaba' dedi

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2021'e ilk onlar 'merhaba' dedi
Pasifik’teki ada ülkeleri Samoa, Kiribati, Yeni Zelanda ve Fiji 2021’e girdi. Dünyada yılbaşı ilk olarak Samoa ile Kiribati’ye bağlı Kiritimati Adası’nda (Christmas Adası) kutlandı. Adalar, Türkiye saatiyle (TSİ) 13.00’te 2021’e “merhaba” dedi. Kiribati ve Samoa’nın ardından Yeni Zelanda ve Fiji de TSİ 14.00’te yeni yıla girdi.
2021, Yeni Zelanda’nın Auckland ve Wellington kentlerinde görkemli havai fişek gösterileriyle karşılandı. Auckland’da Sky Tower Kulesi, yeni yıla özel ışık gösterileriyle aydınlatıldı. Wellington’da da liman bölgesinde kutlamalar yapıldı. Yeni Zelanda ve Fiji’nin ardından Avustralya TSİ 16.00’da 2021’e “merhaba” dedi. Avustralya’da da yeni yıl kutlamalarına yasak getirilmemesi nedeniyle her yıl olduğu gibi hava fişeklerle muhteşem görüntüler ortaya çıktı.
Diğer yandan 2021’e en son Güney Pasifik’teki Amerikan Samoası girecek.   
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