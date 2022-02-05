20 yıl boyunca ikiz kardeşi için hapis yatmış

ABD’de film konularını aratmayacak bir olay yaşandı. Chicago kentinde Kevin Dugar isimli bir adamın 20 yıl boyunca ikiz kardeşinin işlediği bir suç yüzünden ‘haksız yere’ hapis yattığı ortaya çıktı





ABD’nin Chicago kentinde filmleri aratmayan bir olay yaşandı. 44 yaşındaki KevinDugar’ın 20 yıl önce44 yaşındaki ikiz kardeşi Karl Smith’in işlediği bir suç yüzünden hapis yattığı belirtildi. Dugar, 20 yıllık esaretin ardından ikiz kardeşinin suçunu itiraf etmesiyle serbest bırakıldı. İkiz kardeş Smith’in, 2013’te hapisteki kardeşi Dugar’a yazdığı bir mektupta çete bağlantılı 2003 cinayetini itiraf ettiği belirlendi. Tam 9 yıl önce yazılan mektubun ortaya çıkmasıyla, Dugar, Chicago’daki CookCounty Hapishanesi’nden serbest bırakıldı.

Smith’in 2013’te ikiz kardeşi için ‘Sadece gelip beni affetmen için dua edeceğim.’ ifadelerinde bulunduğu belirlendi. Dugar, 2008 yılında bir eve girerek, altı yaşındaki bir çocuğu kafasından vurmakla suçlanmış ve cinayeti itiraf etmesinin ardından 99 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Olay sırasında bir partiden ayrıldığını ve esrar almaya gittiğini ve eve dönmeden önce arkadaşıyla birlikte bir içki dükkânına gittiğini ifade etti. Daha sonra, kardeşinin yargılanması sırasında suçlu bulunacağını düşünmediği için öne çıkmadığını itiraf etti. Bununla birlikte, yargıç Smith’in itirafını ‘tamamen güvenilmez’ buldu, çünkü ikisinin eskiden birbirleri gibi davrandığı ve ‘bir yanlış yönlendirme ve aldatma kalıbı’ olduğunu söylediği öne sürüldü.

Anneleri 2016’da sekizinci sınıfa kadar aynı giyindiklerini ve çorapları, ayakkabıları ve hatta sandviçleri paylaştığını ve genellikle ‘tek kişi’ olarak görüldüğünü söyledi. Smith, 2016’daki ifadesinde sunulan fotoğraflarda kendisini tanımlamakta bile sorun yaşadı.

Kızlık soyadı Smith olan anneleri JudyDugar, Smith’in ifadesine inanırken, ‘Bu konuda yalan söylemez, dedi. Dugar, serbest bırakılma şartlarına göre 90 gün boyunca bir geçici konut tesisinde kalacak ve hapishanenin dışında ailesiyle bir araya geldi.

