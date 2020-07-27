2 binden fazla Boeing 737 için acil durum direktifi yayınlandı

Federal Havacılık Kurulu (FAA), motor sorunu ihtimali bulunan iki binden fazla Boeing-737 için acil durum direktifi yayınladı.

Federal Havacılık Kurulu (FAA), Cuma günü acil koduyla ABD’de kayıtlı iki binden fazla 737 NG (600-900 serileri) ve Classic (300-500 serileri) uçağa yönelik uçuşa elverişlilik direktifi yayınladı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, direktif, söz konusu uçaklarda oluşabilecek korozyon nedeniyle iki motorun da arıza verme ihtimali üzerine yayınlandı. FAA, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 7 gün boyunca uçmamış tüm uçakların direktif kapsamında kontrol edileceğini duyurdu.

BOEING 737 MAX 342 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMUŞTU

Beş ay arayla Endonezya'da Lion Air ve Etiyopya'da, Etiyopya Havayolları'na ait Boeing 737 MAX'lerdeki teknik hatalar sebebiyle meydana gelen kazalarda 346 kişi hayatını kaybetmişti.

BOEING 737 MAX NASIL BİR UÇAK?

Boeing'in MAX modeli, 737 serisinin son versiyonu. Son geliştirilen uçaklar önceki 737'lere göre daha az yakıt tüketiyor ve MAX 7, MAX 8, MAX 9 ve MAX 10 olmak üzere dört farklı modelden oluşuyor.

Boyutlarına göre farklılık gösteren bu modeller 138 ila 204 yolcu kapasiteli ve kısa ile orta menzilli uçuşlar için tasarlandı. Boeing'in daha önceki 737 modelleri bugüne kadar geliştirilmiş en güvenilir yolcu uçakları arasında kabul ediliyor.

İlk uçuşunu 2016 yılında yapan Boeing 737 MAX Ocak 2019 itibari ile dünya genelinde 350 adet sattı.Bir önceki modele oranla yüzde 20 yakıt tasarrufu vadeden Boeing 737 MAX'ın maksimum menzili 6510 kilometre.Boeing 737 MAX'ın hızı ise Mach 0.79 (839 kilometre/saat)Kanat açıklığı: 35.9 metreMotorlar: LEAP-1B CFM InternationalMaksimum yolcu kapasitesi: 200

Yüksekliği: 12.3 metre

Maksimum kalkış ağırlığı: 82191 kg