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18 yaşında ABD’nin en genç belediye başkanı oldu

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18 yaşındaki üniversite öğrencisi Jaylen Smith, ABD’nin Arkansas eyaletindeki Earle kentinin belediye başkanı seçildi

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18 yaşında ABD’nin en genç belediye başkanı oldu
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ABD’nin Arkansas eyaletindeki Earle kentinde ikinci tura kalan belediye başkanlığı seçimlerinde sonuç belli oldu. Üniversite öğrencisi 18 yaşındaki Jaylen Smith, 235 oyla kentin yeni belediye başkanı seçildi.
ABD’nin en genç belediye başkanlarından biri olarak seçilen Smith ayrıca, Afrika-Amerika Belediye Başkanları Derneği’nin de en genç üyesi oldu.
Dernek yönetici Phyllis Dickerson, Afrika-Amerika Belediye Başkanları Derneği’nin mevcut en genç üyesinin 35 yaşındaki Cleveland Belediye Başkanı Justin Bibb olduğunu söyledi.
Earle Lisesi’nden mezun olan ve Arkansas Devlet Üniversitesi’nde eğitimine devam eden Smith, halk güvenliği ve yeni iş kollarının oluşturulması için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti ve şunları söyledi:
“İnsanlar bana bakıyor, liseden yeni mezun olduğumu görüyorlar ve çok genç olduğum için deneyime sahip olmadığımı zannediyorlar. Fakat, onlara her zaman hayata bir yerlerden başlanması gerektiğini söylüyorum.”
 
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