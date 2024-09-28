17 kiloluk taşın sırrı şaşırttı!

Altın sandı, taş çıktı ama çok daha değerli olduğu keşfedildi..

2015 yılında, David Hole Avustralya'nın Melbourne kenti yakınlarındaki Maryborough Bölge Parkı'nda madencilik yapıyordu. Elinde bir metal dedektörü bulunan Hole, oldukça sıra dışı bir keşifte bulundu: Sarı kil tabakasının içinde gömülü, son derece ağır ve kırmızımsı bir kaya parçası.

David Hole, bulduğu kayayı eve götürdü ve içini açmak için her yöntemi denedi; kayanın içinde bir altın külçesi olduğuna inanıyordu. Sonuçta Maryborough, 19. yüzyılda altına hücumun zirveye çıktığı Avustralya'nın ünlü Goldfields bölgesindeydi.

Hole, kayayı açmak için her yöntemi denedi; kaya testeresi, açılı taşlama makinesi ve matkap kullandı, hatta asitle bile ıslattı. Fakat hiçbir şey işe yaramadı, hatta balyoz bile kayayı çatlatamadı. Bunun sebebi ise, Hole'un bulduğu şeyin aslında bir altın külçesi olmamasıydı.

Yıllar sonra, Hole’un bulduğu kayayı aslında bir meteor olduğu ortaya çıktı. Melbourne Müzesi’nde görevli jeolog Dermot Henry, 2019 yılında The Sydney Morning Herald’a verdiği röportajda, "Kayaya baktığınızda, heykel gibi oyulmuş ve çukurlarla kaplı bir yapısı olduğunu fark ediyordunuz" ifadelerini kullanmıştı.

"Bunlar atmosferden geçerken şekilleniyor; dış yüzeyleri eriyor ve atmosferin etkisiyle bu özgün formlarını alıyorlar."

Kayayı açmayı başaramayan, ancak merakını yenemeyen David Hole, bu ağır "külçeyi" teşhis ettirmek için Melbourne Müzesi'ne götürdü. Müzede görevli jeolog Dermot Henry, Channel 10 News'e verdiği demeçte "Meteor olduğunu zannedilen birçok kayaya baktım" diye belirtti.

Henry, 37 yıllık kariyeri boyunca binlerce taş incelediğini, ancak bunlardan sadece ikisinin gerçekten meteor olduğunun anlaşıldığını ifade etti.

Melbourne Müzesi'nden jeolog Bill Birch, The Sydney Morning Herald’a verdiği röportajda, "Eğer bu tür bir kayayı Dünya’da bulup elinize alsaydınız, bu kadar ağır olmaması gerekirdi" ifadelerini kullandı.

Melbourne Müzesi jeoloğu Bill Birch, The Sydney Morning Herald'a yaptığı açıklamada, "Dünya'da böyle bir kaya görüp onu elinize alsaydınız, bu kadar ağır olmamalıydı." dedi.

Araştırmacılar, meteora bulunduğu bölgeye yakın olan Maryborough kasabasının adını verdikleri ve 4,6 milyar yıllık olduğunu belirten bir bilimsel makale yayımladılar.

Tam 17 kilogram (37,5 pound) ağırlığındaki bu meteoru elmas bir testere ile dilimleyen bilim insanları, yapısının yüksek oranda demir içerdiğini ve bunun sıradan bir H5 kondrit olduğunu tespit ettiler. Dilimlendiğinde, içinde "kondrül" adı verilen kristalleşmiş metalik mineral damlacıkları da görülebiliyordu.

Jeolog Dermot Henry, "Meteoritler, uzay keşfinin en ekonomik yollarından biridir. Güneş Sistemimizin, hatta Dünya'nın yaşı, oluşumu ve kimyası hakkında önemli bilgiler sunarlar" diye belirtti.