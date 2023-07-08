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16 aylık kızını bırakıp tatile gitti

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ABD'de bir kadın, 16 aylık bebeğini bırakıp 10 günlük tatile gitti. Küçük çocuk hayatını kaybederken anne tutuklandı

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16 aylık kızını bırakıp tatile gitti
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ABD'nin Ohio eyaletinde bir kadın, 16 aylık bebeğini bırakıp 10 günlük tatile gitti. Küçük çocuk hayatını kaybederken anne Kristel Candelario tutuklandı. Konu hakkındaki polis tutanağını inceleyen NBC News, Candelario'nun yaklaşık 10 günlüğüne Porto Riko ve Detroit'te tatil yaptığını bildirdi. 
HER YER İDRAR VE DIŞKIYLA DOLU 
31 yaşındaki kadın, kızı Jailyn Candelario'yu "evde tek başına" bıraktığını itiraf etti. Zanlı, 16 Haziran'da Cleveland'daki evine geldiğinde kızını "çok susuz kalmış" halde bulduğunu söyledi. Bebeğin oyun parkında "kirli battaniyelerin olduğu, astarın idrar ve dışkıyla dolduğu" görüldü. Cuyahoga Adli Tıp Kurumu, "travma belirtisi" olmadığını ancak çocuğun yaklaşık 10 gün boyunca yalnız bırakıldığını ve öldüğünü açıkladı. Adı açıklanmayan bir komşusu, Candelario'nun kızını geçmişte de tek başına bıraktığını söyledi: Sadece ben değil diğer arkadaşlarım da çocuğu tek başına bırakmamasını söylüyorduk. 
Independent'ın haberine göre 18 Haziran'da tutuklanan Candelario cinayet, saldırı ve çocuğunu tehlikeye atmakla suçlanıyor. Zanlının kefalet bedeli 1 milyon dolar olarak belirlendi.
 
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