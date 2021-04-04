15 milyon doz aşının çöpe gittiği fabrikada üretim durduruldu

ABD'nin Baltimore kentinde, ilaç firması Johnson&Johnson'ın yaklaşık 15 milyon doz Kovid-19 aşısının, bileşenlerin karıştırılması sonucu yanlış üretildiği için çöpe gittiği tesiste üretim durduruldu

ABD'de Biden yönetimi milyonlarca doz aşının çöpe gitmesine neden olan fabrikada üretimi durdurdu.

New York Times gazetesinin haberine göre bileşenlerin karıştırılması sonucunda 15 milyon doz aşının kullanılmaz hale geldiği Baltimore kentindeki tesiste AstraZeneca aşısı üretiminin durdurulmasına karar verildi. Habere göre Biden yönetimi söz konusu olaydan Johnson&Johnson şirketini sorumlu tuttu.

Haberde şirketin söz konusu olaydaki tüm sorumluluğu üstlendiği de belirtildi.

15 milyon doz aşı çöpe gitmişti

Baltimore'da hem Johnson&Johnson hem de AstraZeneca aşısının üretildiği tesiste, Johnson&Johnson'ın Kovid-19 aşısının bileşenlerinin karıştırılması nedeniyle milyonlarca doz aşının dağıtımı durdurulmuştu.

Söz konusu nedenden dolayı yaklaşık 15 milyon doz aşı çöpe giderken ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) söz konusu "insan hatası"na ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Johnson&Johnson'ın tek doz Kovid-19 aşısının, ülkedeki aşılama sürecini hızlandırması bekleniyordu.