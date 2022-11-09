Mahsa Amini protestoları: İran Parlamentosu yaklaşık 15 bin protestocuya ölüm cezası verilmesini onayladı

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün ardından yaşanan gösterilerde gözaltına alınan protestoscuların sayısı 15 bine yaklaştı. Uluslararası haber ajansları, gösteriler tırmanırken, İran Parlamentosu'nun ezici bir çoğunlukla protestocular için ölüm cezası lehinde oy kullandığını belirtti.

İran'da Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesinden bu yana eşi görülmemiş düzeyde protestolar ve halk ayaklanmaları yaşanıyor. 22 yaşındaki kadın, ülkenin "ahlak polisi" tarafından sözde "uygunsuz" bir türban taktığı için tutuklandı.

Amini, iddiaya göre gözaltındayken ciddi şekilde dövüldü. Genç kadının aldığı darbeler nedeniyle ölümcül bir kafa travmasından öldüğününe inanılıyor, ancak İranlı yetkililer suçlamayı reddetti.

Mahsa Amini'nin ölümünün ardından, İran'ın on yıllardır görmediği türden ülke çapında geniş çaplı protestolar yaşandı. Kadın protestocular özellikle Ayetullah Ali Hamaney liderliğindeki İran rejiminin koyduğu kurallara aykırı olarak başörtülerini yakmaya ve saçlarını kesmeye başladı.

İranlı milletvekilleri, son günlerde tutuklanan protestoculara katı cezalar verilmesi çağrısında bulundu. CNN, İran Parlamento'sunun 227 üyesi tarafından imzalanan bir mektubun protestoculara "mümkün olan en kısa sürede iyi bir ders olacak" şekilde sert bir ceza verilmesini istediğini bildirdi.

İran hükümet sözcüsü Mesud Setayeshi, "Artık halk yetkililerden, rahatsızlığa neden olan protestoculara sağlam, caydırıcı ve yasal bir şekilde ilgilenmelerini talep ediyor" dedi.

PARLAMENTO ÖLÜM CEZASI YÖNÜNDE OY KULLANDI

Newsweek’in haberine göre İran Parlamentosu tam da bunu yaptı ve "önemli bir ders" olarak gözaltındaki tüm protestoculara ölüm cezası verilmesini oyladı. 290 toplam üyeden 227'si ceza lehine oy kullandı.

TUTUKLU SAYISI 15 BİNE YAKLAŞTI

Diğer taraftan İnfazların ne zaman gerçekleştirileceği belli değili CNN, geçen Perşembe günün son protestolarla bağlantılı olarak yaklaşık 14 bin kişinin tutuklandığını bildirdi. Carnegie Endowment üyesi Karim Sadjadpour ise önceki gün sayının 15 bine yaklaştığını bildirdi.

Sadjadpour, "Son 8 haftada İran rejimi 300'den fazla protestocuyu öldürdü, yaklaşık 15 bin kişiyi hapse attı ve yüzlercesini daha idam etmekle tehdit etti, ancak İran'ın kadınları ısrar ediyor. Bugün üniversiteli kadın öğrenciler başörtülerini çıkardılar. Ben özgür bir kadınım' diye konuştu.

GÖSTERİLER 17 EYLÜL'DE BAŞLADI

22 yaşındaki Mahsa Amini Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" tarafından gözaltına alınmış ve daha sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan Amini 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti.

Amini'nin ölümü tüm ülkede infiale yol açarken 17 Eylül'de cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.