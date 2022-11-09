banner875
banner815
“Rezilliğe ve sorumsuzluğa bakar mısınız?”
“Rezilliğe ve sorumsuzluğa bakar mısınız?”
5 0
Mantarcılar bu yıl sezonu erken açtı
Mantarcılar bu yıl sezonu erken açtı
37 0
 
Havuzda rekor yağmuru
Havuzda rekor yağmuru
10 0
18 0
17 0
Zeytin hasadı hız kazandı
Zeytin hasadı hız kazandı
26 0
Drag Yarışları finali nefesleri kesti
Drag Yarışları finali nefesleri kesti
19 0
banner878

15 bin protestocuya ölüm cezası

banner476

Mahsa Amini protestoları: İran Parlamentosu yaklaşık 15 bin protestocuya ölüm cezası verilmesini onayladı

banner825
15 bin protestocuya ölüm cezası
 

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün ardından yaşanan gösterilerde gözaltına alınan protestoscuların sayısı 15 bine yaklaştı. Uluslararası haber ajansları, gösteriler tırmanırken, İran Parlamentosu'nun ezici bir çoğunlukla protestocular için ölüm cezası lehinde oy kullandığını belirtti.

Mahsa Amini protestoları: İran Parlamentosu yaklaşık 15 bin protestocuya ölüm cezası verilmesini onayladı - 1

İran'da Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesinden bu yana eşi görülmemiş düzeyde protestolar ve halk ayaklanmaları yaşanıyor. 22 yaşındaki kadın, ülkenin "ahlak polisi" tarafından sözde "uygunsuz" bir türban taktığı için tutuklandı. 


Mahsa Amini protestoları: İran Parlamentosu yaklaşık 15 bin protestocuya ölüm cezası verilmesini onayladı - 2

Amini, iddiaya göre gözaltındayken ciddi şekilde dövüldü. Genç kadının aldığı darbeler nedeniyle ölümcül bir kafa travmasından öldüğününe inanılıyor, ancak İranlı yetkililer suçlamayı reddetti.


Mahsa Amini protestoları: İran Parlamentosu yaklaşık 15 bin protestocuya ölüm cezası verilmesini onayladı - 3

Mahsa Amini'nin ölümünün ardından, İran'ın on yıllardır görmediği türden ülke çapında geniş çaplı protestolar yaşandı. Kadın protestocular özellikle Ayetullah Ali Hamaney liderliğindeki İran rejiminin koyduğu kurallara aykırı olarak başörtülerini yakmaya ve saçlarını kesmeye başladı.


Mahsa Amini protestoları: İran Parlamentosu yaklaşık 15 bin protestocuya ölüm cezası verilmesini onayladı - 4

İranlı milletvekilleri, son günlerde tutuklanan protestoculara katı cezalar verilmesi çağrısında bulundu.  CNN, İran Parlamento'sunun 227 üyesi tarafından imzalanan bir mektubun protestoculara "mümkün olan en kısa sürede iyi bir ders olacak"  şekilde sert bir ceza verilmesini istediğini bildirdi.


Mahsa Amini protestoları: İran Parlamentosu yaklaşık 15 bin protestocuya ölüm cezası verilmesini onayladı - 5

İran hükümet sözcüsü Mesud Setayeshi, "Artık halk yetkililerden, rahatsızlığa neden olan protestoculara  sağlam, caydırıcı ve yasal bir şekilde ilgilenmelerini talep ediyor" dedi. 


Mahsa Amini protestoları: İran Parlamentosu yaklaşık 15 bin protestocuya ölüm cezası verilmesini onayladı - 6

PARLAMENTO ÖLÜM CEZASI YÖNÜNDE OY KULLANDI

Newsweek’in haberine göre İran Parlamentosu tam da bunu yaptı ve "önemli  bir ders" olarak gözaltındaki tüm protestoculara ölüm cezası verilmesini oyladı. 290 toplam üyeden 227'si ceza lehine oy kullandı. 


Mahsa Amini protestoları: İran Parlamentosu yaklaşık 15 bin protestocuya ölüm cezası verilmesini onayladı - 7

TUTUKLU SAYISI 15 BİNE YAKLAŞTI

Diğer taraftan İnfazların ne zaman gerçekleştirileceği belli değili  CNN, geçen Perşembe günün  son protestolarla bağlantılı olarak yaklaşık 14 bin kişinin tutuklandığını bildirdi. Carnegie Endowment üyesi Karim Sadjadpour ise önceki gün sayının 15 bine  yaklaştığını bildirdi.


Mahsa Amini protestoları: İran Parlamentosu yaklaşık 15 bin protestocuya ölüm cezası verilmesini onayladı - 8

Sadjadpour, "Son 8 haftada İran rejimi 300'den fazla protestocuyu öldürdü, yaklaşık 15 bin kişiyi hapse attı ve yüzlercesini daha idam etmekle tehdit etti, ancak İran'ın kadınları ısrar ediyor. Bugün üniversiteli kadın öğrenciler başörtülerini çıkardılar. Ben özgür bir kadınım' diye konuştu. 


Mahsa Amini protestoları: İran Parlamentosu yaklaşık 15 bin protestocuya ölüm cezası verilmesini onayladı - 9

GÖSTERİLER 17 EYLÜL'DE BAŞLADI

22 yaşındaki Mahsa Amini Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" tarafından gözaltına alınmış ve daha sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan Amini 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti.


Mahsa Amini protestoları: İran Parlamentosu yaklaşık 15 bin protestocuya ölüm cezası verilmesini onayladı - 10

Amini'nin ölümü tüm ülkede infiale yol açarken 17 Eylül'de cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.


Mahsa Amini protestoları: İran Parlamentosu yaklaşık 15 bin protestocuya ölüm cezası verilmesini onayladı - 11
banner342
banner880
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.