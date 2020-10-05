15 bin 841 vaka teknik hata nedeniyle kayıtlara girememiş

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Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
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15 bin 841 vaka teknik hata nedeniyle kayıtlara girememiş

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İngiltere Halk Sağlığı Kurumu'ndan yapılan açıklamada teknik bir hata nedeniyle hafta sonu yapılan çalışmalarda 25 Eylül-2 Ekim'de 15 bin 841 vakanın günlük Kovid-19 verilerine eklenmediğinin tespit edildiği ve tüm vakalara kendi kendilerini izole etmelerinin tavsiye edildiği kaydedildi

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15 bin 841 vaka teknik hata nedeniyle kayıtlara girememiş

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 15 bin 841 vakanın teknik sorunlar nedeniyle daha önce açıklanan günlük verilere dahil edilmediği bildirildi. 

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamada, Kovid-19 vakalarını raporlama sistemlerine aktaran veri yükleme sürecinde teknik bir sorunun oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, hafta sonu yapılan çalışmalarda 25 Eylül-2 Ekim'de 15 bin 841 vakanın günlük Kovid-19 verilerine eklenmediğinin tespit edildiği ve tüm vakalara kendi kendilerini izole etmelerinin tavsiye edildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Test ve İzleme Sistemi Tıp Danışmanı Susan Hopkins, açıklanan yeni sayılarla, ülkedeki toplam vaka sayısının daha önce bildirilenlerden daha yüksek olduğunu aktardı.  

Hopkins, bu vakaların 3 Ekim'de temaslı izleme sistemine aktarıldığını ve bunların etkin bir şekilde temas takibi değerlendirmesinin yapıldığını belirtti. 

Ülkede dün 22 bin 961 Kovid-19 vakasının tespit edildiği ve bu sayının daha önce yaşanan bir teknik sorun yüzünden bildirilmeyen vakaların eklenmesi nedeniyle yüksek olduğu duyurulmuştu.

Eksik vakaların dahil edilmesiyle, ülkede toplam vaka sayısı 502 bin 978'e yükseldi.

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