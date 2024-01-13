140 dilde şarkı söyleyerek dünya rekoru kırdı

Hindistan'ın Kerala eyaletinden 18 yaşındaki Suchetha Satish, 24 Kasım 2023 tarihinde Dubai'de düzenlenen İklim Konseri etkinliğinde toplam 140 dilde şarkı söyleyerek bu rekoru kırdı.
Şarkıcı heyecan verici haberi geçen hafta Instagram'da da paylaştı ve şunları söyledi:
"24 Kasım 2023'te iklim konserinde Tanrı'nın lütfuyla 9 saat içinde 140 dilde şarkı söyleyerek yeni bir Guinness Dünya Rekoru kırdığım haberini paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Dilekleriniz ve desteğiniz için hepinize teşekkür ederim."
Guinness Dünya Rekorları resmi internet sitesinde bunun "bir konserde şarkı söylenen en fazla dil" olduğu ve "140'ın Dubai'deki COP 28 zirvesine katılan 140 ülkeyi temsil etmek üzere sembolik olarak seçildiği" belirtildi.
Satish'i başarısından dolayı tebrik eden Dubai'deki Hindistan Başkonsolosluğu, 5 Ocak'ta X hesabından şunları yazdı:
"Bir konserde 140 dilde şarkı söyleyerek yeni bir Guinness Dünya Rekoru kırdığınız için tebrikler Suchetha Satish. Bravo!"
Halihazırda 150 dilde şarkı söyleyebilen Satish, DD India News'e verdiği röportajda "mutlu" ve "yeni rekoru kırdığı için şanslı" hissettiğini söyledi.
"Sloganı 'Sınırları Aşan Müzik' olan çok dilli bir müzisyen olarak iklimin korunmasına ilişkin farkındalık yaratmak için ne yapabileceğimi düşündüm ve bu konser fikrine buradan ulaştık" dedi.
2018'de Dubai'deki Hindistan Konsolosluğu Oditoryumu'nda 102 dilde şarkı söyleyerek dünya rekoru kıran Satish, 2021'de "Sınırları Aşan Müzik" başlıklı bir programda 120 dilde şarkı söyleyerek bu rekoru geliştirmişti.
Satish'in babası 2018'de Khaleej Times'a, şarkıcının sık sık "sevdiği şarkıyı seçtiğini ve ardından sözlerine baktığını ve Google Translate aracılığıyla anlamını anladığını" söylemişti.
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