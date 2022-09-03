banner762
banner815
Hızın bir diğer adı: RIMAC Nevera
Hızın bir diğer adı: RIMAC Nevera
7 0
Kupanın şampiyonu Gençlik Gücü
Kupanın şampiyonu Gençlik Gücü
13 0
 
Kadınlarda final heyecanı Girne'de yaşanacak
Kadınlarda final heyecanı Girne'de yaşanacak
16 0
Arıcılar hasattan memnun değil
Arıcılar hasattan memnun değil
15 0
Dörter’in 4Ever Green Proje teslim lansmanı gerçekleşti
Dörter’in 4Ever Green Proje teslim lansmanı gerçekleşti
17 0
Sıcak ve nemli hava sürecek
Sıcak ve nemli hava sürecek
15 0
13 0
banner797

1,34 milyar dolar kazanan piyango talihlisi hala ortaya çıkmadı

banner476

ABD'de 1,34 milyar dolar piyango kazanan kişinin kimliği gizemini koruyor. Illinois eyaletindeki talihli yaklaşık bir aydır başvuru yapmadı

banner825
1,34 milyar dolar kazanan piyango talihlisi hala ortaya çıkmadı
 
ABD'de Mega Millions piyangosunda 1,34 milyar dolar kazanan kişinin kimliği gizemini koruyor. Illinois eyaletindeki talihli yaklaşık bir aydır başvuru yapmadı.
Önceki çekilişteki sayıları tutturan olmaması sebebiyle büyük ödül giderek yükselmiş, ikramiye biriktikçe oyuna ilgi de artmıştı.
"HERKESİ, BİLETİNİ KONTROL ETMEYE ÇAĞIRIYORUM"
Bununla birlikte yetkililer, bilet sahibinin ikramiyeyi kazandığını bilmeme veya henüz kendisini hazır hissetmediği için kendileriyle temasa geçmeme ihtimalleri olduğunu söyledi.
Mega Millions Illinois Müdürü Harold Mays "Ödül kazandığını bilip bilmediğini bilmiyoruz. Bu yüzden herkesi biletini kontrol etmeye çağırıyorum" dedi.
"BİR YIL SÜRESİ VAR"
Kurallara göre talihlinin, ikramiyeyi almak için çekiliş tarihinden sonra bir yıl süresi var. 250 bin dolardan fazla para kazananların kimliği isteğe bağlı olarak gizlenebiliyor.
Ödül bu süre içerisinde talep edilmezse, para eyalet yönetimlerine geri dağıtılıyor. 
Mega Millions tarihinin tek kişiye çıkan en büyük ödülü 2018'de 1,5 milyar dolarlık ikramiye olmuştu.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.