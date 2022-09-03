1,34 milyar dolar kazanan piyango talihlisi hala ortaya çıkmadı

ABD'de 1,34 milyar dolar piyango kazanan kişinin kimliği gizemini koruyor. Illinois eyaletindeki talihli yaklaşık bir aydır başvuru yapmadı



ABD'de Mega Millions piyangosunda 1,34 milyar dolar kazanan kişinin kimliği gizemini koruyor. Illinois eyaletindeki talihli yaklaşık bir aydır başvuru yapmadı.

Önceki çekilişteki sayıları tutturan olmaması sebebiyle büyük ödül giderek yükselmiş, ikramiye biriktikçe oyuna ilgi de artmıştı.

"HERKESİ, BİLETİNİ KONTROL ETMEYE ÇAĞIRIYORUM"

Bununla birlikte yetkililer, bilet sahibinin ikramiyeyi kazandığını bilmeme veya henüz kendisini hazır hissetmediği için kendileriyle temasa geçmeme ihtimalleri olduğunu söyledi.

Mega Millions Illinois Müdürü Harold Mays "Ödül kazandığını bilip bilmediğini bilmiyoruz. Bu yüzden herkesi biletini kontrol etmeye çağırıyorum" dedi.

"BİR YIL SÜRESİ VAR"

Kurallara göre talihlinin, ikramiyeyi almak için çekiliş tarihinden sonra bir yıl süresi var. 250 bin dolardan fazla para kazananların kimliği isteğe bağlı olarak gizlenebiliyor.

Ödül bu süre içerisinde talep edilmezse, para eyalet yönetimlerine geri dağıtılıyor.

Mega Millions tarihinin tek kişiye çıkan en büyük ödülü 2018'de 1,5 milyar dolarlık ikramiye olmuştu.

