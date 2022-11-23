12 gün boyunca dönen koyunların gizemi çözüldü! “Sürü psikolojisi”

“GERGİN VE SÜREKLİ AYNI HAREKETİ TEKRARLIYORLAR”
https://youtu.be/CmudVA1a2lc
Newsweek’e açıklamalarda bulunan Profesör Bell, hayavnaların sürekli olarak dar bir alanda kaldıkları için öfkeyle bu hareketi yaptıklarını söyledi. Bir hayvanın hareketiyle başlayan eylem diğerlerinin sürü psikolojisi şeklinde devam etmesi üzerine 12 gün boyunca dairesel hareketlenme devam etti. Koyunların gergin olduğunun altını çizen Proseför Bell, “Görünen o ki koyunlar uzun süredir aynı alanda kaldıkları için gergin ve sürekli aynı hareketi tekrarlıyorlar” dedi.