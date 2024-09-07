İngiltere’den Bodrum’a komşu İstanköy Adası’na gelen uçakta bulunan sarhoş yolcu 12 bin feet yükseklikte uçağın kapısını açmaya kalktı, ortalık karıştı. Sarhoş yolcu uçağın acil iniş yaptığı Münih havalimanında yere yatırılarak tutuklandı

İnglitere’den Bodrum’a komşu İstanköy (Kos) adasına gelmek üzere havalanan Easjet uçağındaki sarhoş bir yolcu uçak 12 bin feet yükseklikte iken ayağa kalkarak uçağın kapısını açmaya kalkınca ortalık karıştı.

İstanköy adasına gelen ve aralarında Yunan ve İngiliz 280 yolcunun bulunduğu uçakta sarhoş yolcuyu kontrol etme çalışmaları 20 dakika sürdü.

YOLCULAR DA MÜDAHALE ETTİ

Sarhoş yolcu yuhalama sesleri arasında kabin memurlara ve bazı yolcuların yardımı ile etkisiz hale getirilirken, pilot uçağı acil olarak Münih Havalimanı’na indirdi.

Sarhoş yolcu uçaktan inerken taşkınlık yapınca bu kez Alman polisi tarafından yere yatırılıp kelepçelenerek gözaltına alındı. O anlar uçaktaki bir yolu tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Uçağın tekrar havalanarak İstanköy’e hareket ettiği belirtildi.