banner913
banner932
Gazeteciler Birliğini ziyaret eden Taçoy: “Basının özgürce konuştuğu bir ülke yaratacağız”
Gazeteciler Birliğini ziyaret eden Taçoy: “Basının özgürce konuştuğu bir ülke yaratacağız”
12 0
Suç makineleri geri dönüyor
Suç makineleri geri dönüyor
24 0
 
"Devletin sokağa atılacak parası mı var?"
20 0
Spor yazarları sezona merhaba gecesinde buluştu
Spor yazarları sezona merhaba gecesinde buluştu
30 0
Öğretmenlere yönelik Hizmet İçi Eğitimler devam ediyor
Öğretmenlere yönelik Hizmet İçi Eğitimler devam ediyor
40 0
Şahiner: “Tarihi bir ranta imza atılmak isteniyor”
Şahiner: “Tarihi bir ranta imza atılmak isteniyor”
25 0
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC’de...
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC’de...
22 0
banner1032

12 bin feet yükseklikte uçağın kapısını açmaya kalktı

banner1020

İngiltere’den Bodrum’a komşu İstanköy Adası’na gelen uçakta bulunan sarhoş yolcu 12 bin feet yükseklikte uçağın kapısını açmaya kalktı, ortalık karıştı. Sarhoş yolcu uçağın acil iniş yaptığı Münih havalimanında yere yatırılarak tutuklandı

banner1045
12 bin feet yükseklikte uçağın kapısını açmaya kalktı
banner971

İnglitere’den Bodrum’a komşu İstanköy (Kos) adasına gelmek üzere havalanan Easjet uçağındaki sarhoş bir yolcu uçak 12 bin feet yükseklikte iken ayağa kalkarak uçağın kapısını açmaya kalkınca ortalık karıştı.

İstanköy adasına gelen ve aralarında Yunan ve İngiliz 280 yolcunun bulunduğu uçakta sarhoş yolcuyu kontrol etme çalışmaları 20 dakika sürdü.  

YOLCULAR DA MÜDAHALE ETTİ 

Sarhoş yolcu yuhalama sesleri arasında kabin memurlara ve bazı yolcuların yardımı ile etkisiz hale getirilirken, pilot uçağı acil olarak Münih Havalimanı’na indirdi.

Sarhoş yolcu uçaktan inerken taşkınlık yapınca bu kez  Alman polisi tarafından yere yatırılıp kelepçelenerek gözaltına alındı. O anlar uçaktaki bir yolu tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Uçağın tekrar havalanarak İstanköy’e hareket ettiği belirtildi.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.