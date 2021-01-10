12 bin 638 elmaslı yüzük Guinness Rekorlar Kitabı’nda

Hindistan’da mücevher firması Renani Jewels’ın kurucusu Harshit Bansal, en çok elmas barındıran yüzüğüyle Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na girdi

Tek bir yüzükte en faz kaç elmas yer alabilir? Guinness Rekorlar Kitabı’na göre bu sorunun cevabı, 12 bin 638.

Hindistan’ın Meerut kentindeki mücevher firması Renani Jewels’ın kurucusu Harshit Bansal, en çok elmas barındıran yüzüğüyle Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na girdi.

Bansal söz konusu rekoru kırmaya, henüz 2018’de Hindistan’ın Surat kentinde mücevher tasarımı eğitimi aldığı sırada karar verdi.

Bansal’ın şirketi bundan iki yıl sonra 30 Kasım 2020’de, 12 bin 638 elmasın bulunduğu bir yüzük tasarladı ve Aralık’ta rekorun resmen sahibi oldu.

Binlerce doğal elmasla bezenmiş 8 katmandan oluşan ve bir çiçeği andıran yüzük, “Refah Yüzüğü” ve “Kadife Çiçeği” gibi isimlerle anılıyor. Çünkü Hint kültüründe kadife çiçeğinin insanlara refah ve şans getirdiğine inanılıyor.

Tasarımın ağırlığı 165 gramın biraz üzerinde ve E-F rengindeki 38 karatlık elmasları VVS berraklığında.

En çok elması taşıyan yüzük rekoru daha önce yine Hindistan’da Haydarabad şehrindeki Hallmark Kuyumcular firması tarafından kırılmıştı.

Kamelya şeklinde tasarlanan o yüzükte 7 bin 801 elmas yer alıyordu.

