11 yaşındaki çocuk, zeka testinde Einstein’ı geçti

İngiltere’de yaşayan 11 yaşındaki Yusuf Shah, Mensa IQ testinde Albert Einstein ve Stephen Hawking’i geride bıraktı

İngiltere'de yaşayan 11 yaşındaki Yusuf Shah, Mensa IQ testinde kazandığı başarıyla gündem oldu. Üstün zekasıyla okulunda büyük üne sahip olan çocuk, öğretmenlerinin teşvikiyle katıldığı zeka testinde, bugüne kadar 18 yaş altında en yüksek puan olan 162'ye ulaşarak rekor kırdı.

Yusuf, dünyanın önde gelen bilim insanları Albert Einstein ve Stephen Hawking'i de 2 puanla geride bıraktı. Zeka testinde en yüksek seviyedeki yüzde 1'lik dilimde yer alan çocuk, başarısını annesi Saba, babası Irfan ve kardeşleri Zaki ve Khalid ile kutladı.

Rubik küp ve Sudoku'da çok başarılı olduğunu söyleyen Yusuf, matematik alanında eğitim görmek istediğini ifade etti.