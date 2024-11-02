107 yaşında alnında boynuz çıktı

Çin'in Guangdong bölgesinde 107 yaşındaki bir kadın, alnında boynuza benzeyen 10 cm büyüme ile ünlü oldu

Çin’in Guangdong bölgesinde 107 yaşındaki bir kadın, alnında boynuza benzeyen 10 cm büyüme ile ünlü oldu.

Bu durum, uzun süre güneşe maruz kalmayla ilişkili bir deri boynuzu olarak teşhis edildi. Sağlıklı olduğu belirtilen ve hayata olumlu bakan Chen’in boynuzu, yerel halk tarafından ‘uzun ömür boynuzu’ olarak adlandırılıyor.

Bu tür büyümeler genellikle iyi huylu olmasına rağmen, küçük bir kanser riski taşıdığı için düzenli kontrol öneriliyor.

Çin’in Sichuan bölgesinde Liang Xiuzhen adlı yaşlı bir kadın da başının ortasında büyüyen 13 santimetrelik çıkıntı nedeniyle “Gergedan Kadın” olarak anılmış, siyah bir ben olarak başlayan bu büyüme, doktorlar tarafından boynuz görünümlü bir deri tümörü olarak teşhis edilmişti.