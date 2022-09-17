103 yaşında paraşütle atladı

İsveçli Rut Larsson 103 yaşında tandem paraşütle atlayarak bir rekora imza attı. Larsson tandem paraşütle atlayan dünyanın en yaşlı kişisi oldu





Dünyanın tandem paraşütle atlayan en yaşlı kişisi 103 yaşındaki İsveçli Rut Larsson oldu.

Euronews'te yer alan habere göre Larsson, İsveç'in Motala kentinde paraşütçü Joackim Johansson ile birlikte atlayışını başarıyla tamamladı.

“Bunu yapmak harikaydı, uzun zamandır düşünüyordum” diyen 103 yaşındaki Larsson, atlayışı sırasında ne gördüğü sorusuna ise esprili yanıt vermekten geri kalmadı. Larsson, "Bugünlerde pek iyi göremiyorum ama iyi hissettirdi" dedi.

Guinness Dünya Rekorları kitabına adını yazdırmayı başaran Larsson tam olarak 103 yıl 259 gün yaşında. Rekor daha önce hayatının 103 yıl 181. gününde paraşütle atlamayı başaran Amerikalı bir kadına aitti.

"Rekorun sahibini geçmek zorundaydım" diyen Larsson bu sayede küçük bir dilim pastayı da hak ettiğini söyledi.

