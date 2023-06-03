100 yaşındaki doktordan uzun yaşamın sırları

Dünyanın en yaşlı hekimi Dr. Howard Tucker, genetiğin uzun yaşamda önemli bir rol oynadığını söylüyor

Dünyanın en yaşlı hekimi Dr. Howard Tucker, uzun yaşamın, sağlığın ve zihinsel açıdan zinde kalmanın ipuçlarını paylaştı.

"100 yaşında bir doktor ve nörolog olarak, hastalar benden sık sık nasıl sağlıklı ve mutlu kalacaklarına dair ipuçları istiyor" diyen ABD'li uzman, "Ben doğduğumda, ABD'de ortalama yaşam süresi erkekler için 58, kadınlar için 61'di" ifadelerini kullandı.

1922'de doğan nörolog, genetiğin uzun yaşamda önemli bir rol oynadığını söylüyor.

Ancak ömrünün ilerleyen zamanlarında yaşam tarzıyla ilgili bazı kurallar koyduğunu ve bunlara mutlaka uyduğunu da ekliyor.

Tucker, CNBC'de kaleme aldığı yazıda, bu kurallar doğrultusunda uygulamaktan kaçındığı 5 davranışı şöyle sıralıyor:

"GÜNLERİMİ EMEKLİ GİBİ GEÇİRMEM"

Dr. Tucker ilk olarak 75 yılı aşkın bir süredir çalıştığını ifade ediyor:

Hatta Guinness Rekorlar Kitabı'na girerek, görevdeki en yaşlı doktor seçildim. 65 yıllık eşim Sara da 89 yaşında psikanaliz ve psikiyatriyle uğraşıyor.

Pandemi sürecinde haftada 5 ila 6 gün hasta gördüğünü söyleyen uzman, haftada üç gün kadar da tıp asistanlarına ders vermeye devam ettiğini belirtiyor.

"Çalışmadığım zamanlarda 4 çocuğum ve 10 torunumla kar ayakkabısıyla yürüyüş yapmayı ve Clevelandli sporcuları izlemeyi seviyorum" diyen Tucker, şöyle ekliyor:

Sevdiğiniz bir işiniz varsa ve halen çalışabiliyorsanız, emekliliği ertelemeyi düşünün. Emekli olan ve günlük rutinlerini aktif sürdürmeyen birçok insan, bilişsel gerileme riski altında.

"FORMDAN DÜŞMEM"

Tucker'a göre 80'li yaşların sonlarına kadar yüzmek, koşmak, yürümek ve kayak yapmak, onu güçlü ve sağlıklı tutan şeylerden.

Doktor, "Artık kayak yapmasam ve eskisi kadar aktif olmasam da, haftanın çoğu günü koşu bandımdayım" diyor:

Araştırmalar, dışarıda 15 dakikalık bir yürüyüş kadar basit bir egzersizin erken ölüm riskinizi neredeyse yüzde 25 oranında azaltabileceğini gösteriyor.

"SİGARA İÇMEM"

Tucker, 1930'larda lisedeyken babasına sigaraya başlamak istediğini söylediğini ve şu cevabı aldığını belirtiyor:

Benim için sorun yok. Ama hayat bu kadar kısayken insan neden ciğerlerine temiz havadan başka bir şey sokmak istesin ki?

Bu cevabın kendisini sigara içmekten vazgeçirdiğini aktaran uzman, şöyle ekliyor:

Günümüzde sigara içmenin kansere, felce, periferik arter ve koroner arter hastalığıyla diğer pulmoner ve kardiyovasküler hastalıklara yol açtığını biliyoruz.

"ÖLÇÜLÜ OLURUM AMA KENDİMİ KISITLAMAM"

Tucker'a göre ölçülü olmak, hayatı dolu dolu yaşamaya izin verirken aynı zamanda aşırıya kaçmayı ve uzun vadede sağlığı riske atmayı engelliyor.

Sevdiği yiyecekleri her gün olmasa da yediğini belirten uzman, ara sıra içki içtiğini ve biftek yediğini ama her öğünde salata, brokoli, brüksel lahanası tükettiklerini vurguluyor:

Uzun ömürlü olmanın gerçek sırrı, hiçbir sırrın olmamasıdır. Bu yüzden sahip olduğumuz zamanı en iyi şekilde değerlendirmeliyiz.

"BİLDİKLERİMİN BOŞA GİTMESİNE İZİN VERMEM"

Tucker, 70 yılı aşkın süre boyunca tıbbın lobotomi gibi eski pratiklerden son teknoloji ürünü bilgisayarlı görüntüleme tekniklerine doğru evrilmesine tanık oldu.

"Tıp asistanlarıma ve öğrencilerime öğretmekten büyük zevk alıyorum ve onlardan da çok şey öğreniyorum" diyen uzman, bildiklerini aktarmanın ve kullanmanın önemine de dikkat çekiyor.

