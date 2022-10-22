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100 yaşındaki doktor, hâlâ hasta bakıyor

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100 yaşındaki doktor, hâlâ hasta bakıyor
ABD’de 100 yaşındaki Dr. Howard Tucker, hâlâ çalışan dünyanın en yaşlı doktoru olarak Guiness Dünya Rekoru’nu kırmasının yanısıra şimdi de TikTok yıldızı olma yolunda ilerliyor.
Yaşamı hakkında belgesel çekimi devam ederken, hayranları TikTok videolarında Dr. Tucker’ı iş başında görebiliyor. 1947 yılından beri tıp alanında çalışan bir nöroloji doktoru olan Tucker’ın iki haftada bir hasta kabul ettiği, 89 yaşındaki eşi Sue’nun da hâlâ psikanalist olarak çalıştığı ve emekliliği düşünmediği kaydedildi. Tucker, “Yaptığınız işi seviyorsanız ve hâlâ yapabiliyorsanız niye emekli olacaksınız ki” dedi.
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