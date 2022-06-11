100 yaşında ehliyetini yeniledi

İtalya’da 100 yaşında bir kadın ehliyetini yeniledi. Ülkede, son yıllarda direksiyon başına geçmek için fit olduğunu kanıtlayan 100 yaşındaki üçüncü isim oldu





İtalya’nın kuzeyindeki Vicenza kentinde yaşayan Candida Uderzo’nun, sürücü kursunda yapılan göz muayenesi sonucunda ehliyetinin yenilenebileceğine karar verildi.

Uderzo, özgürlüğüne düşkün olduğunu, oğluna baskı yapıp gitmek istediği yerlere götürmesini talep etmekten hoşlanmadığını belirterek, ehliyetini yenilemenin kendisi için çok önemli olduğunu anlattı.

İtalya’da yayımlanan Corrierre della Sera’ya konuşan Uderzo, “Kendimi özgür hissetmemi sağlayacağı için ehliyetimi yenilemek beni çok mutlu etti. Ayrıca çok şanslıyım. 100 yaşında böyle sağlıklı olduğum için, biraz da şaşkınım. İlaç kullanmam, sadece arada sırada uyku ilacı alırım o kadar” dedi.

Gözlerinin gazeteyi gözlüksüz okuyabilecek kadar iyi durumda olduğunu söyleyen Uderzo, hayattaki en büyük üzüntülerinden birinin eşini genç yaşta kaybetmek olduğunu anlattı: “Acıyla başa çıkmak zorundaydım. Yaşadığım sürece kendime iyi bakmak zorunda olduğumu biliyordum. Emekli olunca düzenli yürüyüş yapan bir gruba dahil oldum. Her pazar saat 06:00’da hazırlanıp yürüyüşe çıkıyorum.“

İtalya, Avrupa’da, 100 yaşını görenlerin sayısının en yüksek olduğu ülke. Ulusal İstatistik Dairesi’nin mayıs başındaki verilerine göre ülkede 100 yaş ve üzerinde 20 bin 456 kişi yaşıyor. Bu rakam 2019’da 14 bin 456’ydı.

İtalya’da, 80 yaşın üzerindekilerin ehliyetlerinin yenilenmesi için iki yılda bir sağlık kontrolünden geçmeleri gerekiyor. Geçen yıl 100’üncü yaşını kutlayan bir adam ehliyetini yenilemiş ve kendisine doğum günü hediyesi olarak yeni bir otomobil almıştı. Campania’da 100’üncü yaşına giren bir başkası da ehliyetini yenileyince otomobilinden asla vazgeçmeyeceğini söylemişti.

