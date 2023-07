100 yaşında çalışmaya devam ediyor

ABD’de 100 yaşında halen haftada 4 gün çalışmaya devam eden Jayne Burns, uzun ve mutlu bir kariyer için tavsiyesini paylaştı: “Elimden geldiğince çalışmaya devam edeceğim.”

Ülkenin tanınmış medya kuruluşlarından CNBC’ye konuşan Burns, Ohio eyaletindeki Joann Fabric and Crafts adlı kumaş firmasında 26 yıldır çalıştığını belirtti. Yarın 101 yaşına girecek Burns, “Yaptığım işten zevk alıyorum, bu yüzden yapmaya devam etmek istiyorum. Elimden geldiğince ya da beni kabul ettikleri sürece çalışacağım” dedi.

Burns, 1997’de eşi Dick’i kaybettikten sonra mağazada çalışmaya başladığını ve iş temposunun yas sürecini daha rahat geçirmesini sağladığını söyledi.

Uzun süre kütüphanelerde çalıştığını da belirten Burns, 70’lerinde ve 80’lerinde emekliliğe ayrılmaya çalıştığını ama her seferinde yeniden iş hayatına döndüğünü ifade etti.

Jayne Burns, bu kadar uzun yıllar boyunca mutlu şekilde çalışmasındaki en büyük etkenin iyi iş arkadaşları olduğunu söyledi.

İş rutininin hayatının önemli bir parçasını oluşturduğunu belirten Burns, “Arkadaş canlısı ve nazik kişileri bulmak önemlidir. Birlikte çalıştığım herkesle konuşmaktan ve çok nazik müşterilerle tanışmaktan keyif alıyorum” dedi.

Harvard Üniversitesi’nden akademisyenlerin yayımladığı 85 yıllık araştırma da Burns’ü doğrulayan nitelikte. 2017’de yayımlanan çalışmada, pozitif ilişkilerin kişinin hem özel hem de iş hayatında mutlu olmasını sağladığına dikkat çekilmişti.

YÜZÜNDE SABUN KULLANMIYOR

Yakında 100 yaşında olacak olan, yüzünde asla sabun kullanmıyor ve her gün tam bir makyaj yapıyor.

Jayne Burns, Insider’a verdiği röportajda “her zaman kendine bakmaya çalıştığını” ve daha uzun bir hayat yaşamak için bazı ipuçlarının egzersiz yapmak, “meşgul olmak” ve “görevi sürdürmek” olduğunu söyledi.

Tipik olarak “bol miktarda meyve ve sebze” yemesine rağmen, kahvaltıda bir hamur işi ve akşam yemeğinden sonra bir hamur işi yemekten hoşlandığını söyledi. “Tatlı şeyleri severim” diyen Burns, en sevdiği ikramların çörekler ve tatlı çörekler olduğunu da sözlerine ekledi.

Hiç sigara içmediğini ve çok nadiren alkol içtiğini söyledi. “Kahvemin üzerine biraz Kahlua veya Baileys almayı seviyorum” diyor.

Her gün tam bir makyaj yapan Burns, nasıl genç görünmeye devam ettiğine gelince, yüzünde asla sabun kullanmadığını belirtiyor: “Sadece krem ​​temizleyici ve ardından nemlendirici kullanıyorum.”