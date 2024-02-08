100 bin yolcu etkilenecek

Almanya'da hava yolu şirketi Lufthansa çalışanlarının uyarı grevi dün başladı. Grevden yaklaşık 100 bin yolcunun etkileneceği öngörülüyor

Almanya'da hava yolu şirketi Lufthansa'nın yer hizmetleri çalışanlarının Berlin, Frankfurt, Münih, Hamburg ve Düsseldorf havalimanlarındaki uyarı grevi başladı.

Birleşik Hizmet Sektörü Sendikasının (ver.di) çağrısına uyan havalimanı çalışanlarının uyarı grevinden yaklaşık 1000 uçuş ve 100 bin yolcunun etkilenmesi bekleniyor.

Grev bugün TSİ 09.10'da sona erecek. Grev toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Lufthansa üzerindeki baskıyı da artıracak.

Sendikanın Lufthansa, Lufthansa Teknik ve Lufthansa Kargo'daki yaklaşık 25 bin çalışan için işverenle ücret görüşmeleri devam ediyor.

İŞÇİLER NE İSTİYOR?

Sendika yüzde 12,5'lik ücret artışı talep ediyor. Buna ek olarak, çalışanlara yüksek enflasyonun telafisi için 3 bin avroluk ikramiye verilmesi isteniyor.

Almanya'da daha fazla ücret talep eden taşımacılık sektörü çalışanları son haftalarda kara, demir ve hava yolu ile seyahatleri durma noktasına getiren birçok grev yapmışlardı.

Almanya'da daha fazla ücret talep eden taşımacılık sektörü çalışanları son haftalarda kara, demir ve hava yolu ile seyahatleri durma noktasına getiren birçok grev yapmışlardı.

