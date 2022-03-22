10 saniyede ne oldu

Çin'in Guangxi bölgesinde dün yaşanan uçak kazasının bulunduğu bölgeye ekipler ulaşırken, uzmanlardan dikkat çekici bir açıklama geldi.

Çin yeni haftaya korkunç bir uçak kazasıyla başladı… China Eastern Havayolları’na ait Boeing 737-800 tipi uçak dün 9 mürettebat ve 123 yolcusu ile Wuzhou şehri yakınlarındaki dağlık bölgeye düştü.

Uluslararası kamuoyuna yansıyan güvenlik kamerası görüntülerinde uçağın burun üstü düştüğü anlar hem havacılık dünyasında hem de kamuoyunda şok etkisi yarattı. Dağa çarpan ve büyük bir yangına sebep olan uçaktaki yolcu ve mürettebatın durumu ile ilgili endişeli bekleyiş devam ederken uzmanlar uçağın nasıl bu şekilde düşmüş olabileceği üzerinde yorum yapmaya başladı.

Bölgeye giden ekipler halen arama-kurtarma çalışmalarına ve kara kutuyu bulmaya çalışmaya devam ederken dümdüz bir şekilde yere çakılan uçağın birkaç dakika içinde nasıl irtifa kaybettiği ile ilgili bir açıklama yapıldı.

ESKİ PİLOT KONUŞTU: BUNU YAPMAK ÇOK ZOR

Kunming şehrinden kalkan uçağın düşüşünü yorumlayan havacılık uzmanı Sally Gethin, İngiliz The Sun gazetesine konuştu. Gethin, “İrfita kaybı ile birlikte G-kuvvetinin mürettebatı bayılttığını ve pilotların bilincini yitirdiğini düşünüyorum. Fakat saniyeler içinde pilotlardan birinin kendine geldiğini ve uçağı kurtarmaya çalıştığını tahmin ediyorum” dedi.

Öte yandan havacılık uzmanı ve güvenlik danışmanı olan John Cox da kazayı ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg’e yorumladı. Eski bir 737 pilotu olan Cox, “Bu çok garip. Bu uçağın bu şekilde düşmesi gerçekten çok zor bir ihtimal” dedi.

BOEING 737-800’LER DURDURULDU

Gethin, “10 ile 20 saniye arasında pilotlardan biri ya da ikisi kendine gelerek uçağı kurtarmaya çalışmış olabilir” yorumunu yaptı.

Çin medyası China Eastern Havayolları’nın bölgeye dokuz ayrı ekip gönderdiği ve olayla ilgili incelemenin başladığını duyururken, Çin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün de bölgede olduğu kayıtlara geçti. Devlet televizyonu havayolu şirketine ait bütün Boeing 737-800’lerin uçuşunun durdurulduğunu belirtti.

Öte yandan uçuş verilerinde de dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı… Normalde düşen bir uçağın dakikada birkaç bin feet alçalması beklenirken, Çin uçağının çok kısa bir sürede yaklaşık 30 binden fazla alçaldığı kayıtlara geçti. Verileri inceleyen ABD medyası, uçağın 1 dakika 35 saniyede yaklaşık 26 bin feet irtifa kaybettiğini aktardı.

Fakat verilerde, uçağın düşüş anının yaklaşık 10 saniyeliğine durduğunu ve kısaca yükseldiği görülürken, düşüş daha sonra hızla devam etti.