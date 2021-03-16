HALKIN SESİ ailesi, Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün 115’inci doğum günü ve HALKIN SESİ’nin 79’uncu kuruluş yıldönümü nedeniyle Anıt Tepe’yi ziyaret etti, liderimizi bir kez daha özlem, minnet ve saygıyla andı

HALKIN SESİ ailesi, Kıbrıs Türkü halkının Özgürlük ve Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 115’inci doğum günü ve HALKIN SESİ Gazetesi’nin 79’uncu kuruluş yıldönümü nedeniyle dün Anıt Tepe’deydi.HALKIN SESİ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Küçük, gazete yöneticileri, çalışanları ile Dr. Küçük’ün Anıt Tepe’deki kabrini ziyaret etti, liderimizi bir kez daha özlem, minnet ve saygıyla andı.Ziyarette Doktor Fazıl Küçük’ün ve eşi Süheyla Küçük’ün anısına saygı duruşunda bulunuldu, kabirler başında dua edildi.Törende konuşma yapan Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük, Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü yaşatma çabalarından asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı.KKTC’nin bugünlere gelmesinde Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesi önderi Dr. Fazıl Küçük’ün çok büyük emekleri olduğunu vurgulayan Mehmet Küçük, Dr. Küçük’ün eserlerini yaşatmanın başta Kıbrıs Türkü’nün ve devletin görevi olduğunu söyledi.Dr. Fazıl Küçük’ün kurduğu HALKIN SESİ Gazetesi’ni yaşatmak için tüm gücü ile mücadele verdiğini anımsatan Mehmet Küçük, milli mücadeleye destek vermek için kurulan gazetenin sonsuza dek yaşatılması çabası içinde olduklarını kaydetti ve “Kıbrıs Türkü için yaktığın meşale sönmeyecek” dedi.Küçük, HALKIN SESİ çalışanlarına da gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.