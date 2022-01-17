Tarihi motosikleti Erbil Arkın restore ettirdi

Dr. Küçük’ün polis korumalarının 1960-1973 yılları arasında kullandığı motosiklet, Kıbrıs sevdalısı iş insanı Erbil Arkın tarafından yeniden kültürümüze kazandırıldı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Kurucusu ve Arkın Group Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın, Dr. Fazıl Küçük’ün 1960-1973 yılları arasında polis korumaları tarafından kullanılan AF 838 plakalı ikinci motosikleti de restore ettirerek tarihi mirasa yeniden hayat verdiDr. Fazıl Küçük’ün 1960-1973 yılları arasında polis korumaları tarafından kullanılan AF 837 plakalı ilk motosikleti 2019 yılında restore ettirerek Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nde sergilenmesini sağlayan Erbil Arkın, Küçük’ün diğer polis korumasının kullandığı ikinci motosiklet olan AF 838 plakalı motosikleti de modifiye ettirerek tarihi yeniden canlandırdı.Restore edilen AF 838 plakalı ikinci motosiklet, Dr. Fazıl Küçük’ün ölümünün 38. yılı dolayısıyla 15 Ocak’ta Anıttepe’de düzenlenen anma töreninde ilk kez sergilendi.Tören sırasında konuşma yapan Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük, Erbil Arkın’a teşekkür ederek bir plaket takdim etti.Dr. Fazıl Küçük’ün anısını yaşatmak amacıyla yapılan bu katkının kendisi için bir şeref olduğunu belirterek sözlerine başlayan Erbil Arkın, “Bu restorasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen Cavit Öztürk, Tayfun Erdal, Münür Şonya ve Emre Cellek’e teşekkür ederim” dedi. İnsanların motosikletin renginin neden mavi olduğunu sorduğunu söyleyen Erbil Arkın, “Bu renk o dönemki polisin kullandığı motosikletin rengiydi. Biz her şeyi ile orijinalini yansıtan bir restorasyon yapmak istediğimiz için bu şekilde teslim ediyoruz” ifadelerini kullandı.