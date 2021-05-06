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Son söz Bakanlar Kurulu’nda

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Cumhurbaşkanı Tatar, Dr. Fazıl Küçük’ün isminin, yeni yapılacak havaalanına verilmesi konusunda son sözün Bakanlar Kurulu’nda olduğunu ve Bakanlar Kurulu’nun karar üretmesi gerektiğini kaydetti

Son söz Bakanlar Kurulu’nda
 
Dr. Fazıl Küçük’ün isminin, yeni yapılacak havaalanına verilmesi konusuna değinen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mehmet Küçük’ün başkanı olduğu Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın bir süredir bu konuda devlete başvurularda bulunduğunu ifade etti.
İsim konusunu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşüp, onay almasının çok farklı noktalara çekildiğini söyleyen Tatar, “Bana göre bu gayet yerinde bir davranış. Kıbrıs Barış Harekâtı'nda hayatını kaybeden Pilot Binbaşı Fehmi Ercan, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir şehidi. Bu konuda Türkiye’nin hassasiyetleri var. Bu nedenle yapmam gereken bir istişareydi” dedi.
Pilot Binbaşı Fehmi Ercan’ın isminin, şu an askeri amaçlarla kullanılan Geçitkale Havaalanı’na verilmesi yönünde bir önerisi olduğunu ifade eden Tatar, her iki isim değişikliğiyle ilgili son sözün Bakanlar Kurulu’nda olduğunu, isim değişikliklerinin gerçekleşmesi için Bakanlar Kurulu’nun karar üretmesi gerektiğini kaydetti.
 
 
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