Öğrenciler, şiir ve kompozisyonlarla liderimizi anlattılar

Liderimiz Dr. Küçük’ü anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Ortaokullar ve Liselerarası ‘Kompozisyon ve Şiir” ile ‘İlkokullar arası Resim Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi

Ayşenaz Akıllıgil (Hala Sultan İlahiyat Koleji) Meryem Tavukçuoğlu (Yakın Doğu Koleji) Nefel Yıldırım (Bülent Ecevit Anadolu Lisesi)

Edanur İçer (Hala Sultan İlahiyat Koleji) Ceren Bakal (Türk Maarif Koleji) Neslihan Kadife (Hala Sultan İlahiyat Koleji)

Özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü anma etkinlikleri çerçevesinde her yıl yapılan Ortaokullar ve Liselerarası ‘Kompozisyon ve Şiir” Yazma ve ‘İlkokullar arası Resim Yarışması’nda dereceye girerek ödül kazananlara ödülleri dün yapılan törenle verildi.Her yıl liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün doğum günü olan 14 Mart günü yapılan etkinlikler kapsamında düzenlenen ödül töreni bu yıl Mart ayında dünya genelinde yaşanan yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pandemi ilan edilmesinden dolayı iptal edilmişti.Tören yapılmaması sonrasında ödül kazanan öğrencilere covid-19 kuralları çerçevesinde ödülleri Dr. Küçük Müzesi’nde verildi.Bu kapsamda ‘Liselerarası Kompozisyon ve Şiir Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.Ödüller Dr. Fazıl Küçük Vakfı yönetim kurulu üyeleri Nihat Ekizoğlu, Mehmet Aldemir, Derviş Besimler ile Dr. Öner Özerdem ve öğrencilere teknolojik hediyeler veren Vodafone Telsim adına Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar tarafından takdim edildi.Ödül kazanan öğrencilere çeşitli ödüller yanında Dr. Fazıl Küçük’ün anısına Avrupa’da ve dünyada önemli liderler için basılan Anı paraları da sunuldu.Liselerarası Kompozisyon ve Şiir Yarışması’nda dereceye girenler şöyle: