banner480
banner69
UBP’de başkanlık yarışı başladı bile
UBP’de başkanlık yarışı başladı bile
391 0
Taekwondoda Bozatlı anısına yarışacaklar
Taekwondoda Bozatlı anısına yarışacaklar
18 0
 
Kıbrıs’ın değişmez birincisi Al-Attiyah
Kıbrıs’ın değişmez birincisi Al-Attiyah
31 0
Cimnastikte Kasım hedefi
Cimnastikte Kasım hedefi
25 0
Yeni Acura MDX görücüye çıktı
Yeni Acura MDX görücüye çıktı
34 0
Yarın sandık başındayız
Yarın sandık başındayız
42 0
Doğan’dan farklı hazırlık
Doğan’dan farklı hazırlık
146 0
banner529

Öğrenciler, şiir ve kompozisyonlarla liderimizi anlattılar

banner476

Liderimiz Dr. Küçük’ü anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Ortaokullar ve Liselerarası ‘Kompozisyon ve Şiir” ile ‘İlkokullar arası Resim Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi

Öğrenciler, şiir ve kompozisyonlarla liderimizi anlattılar

 
Özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü anma etkinlikleri çerçevesinde her yıl yapılan Ortaokullar ve Liselerarası ‘Kompozisyon ve Şiir” Yazma ve ‘İlkokullar arası Resim Yarışması’nda dereceye girerek ödül kazananlara ödülleri dün yapılan törenle verildi.
Her yıl liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün doğum günü olan 14 Mart günü yapılan etkinlikler kapsamında düzenlenen ödül töreni bu yıl Mart ayında dünya genelinde yaşanan yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pandemi ilan edilmesinden dolayı iptal edilmişti.
Tören yapılmaması sonrasında ödül kazanan öğrencilere covid-19 kuralları çerçevesinde ödülleri Dr. Küçük Müzesi’nde verildi.
Bu kapsamda ‘Liselerarası Kompozisyon ve Şiir Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Ödüller Dr. Fazıl Küçük Vakfı yönetim kurulu üyeleri Nihat Ekizoğlu, Mehmet Aldemir, Derviş Besimler ile Dr. Öner Özerdem ve öğrencilere teknolojik hediyeler veren Vodafone Telsim adına Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar tarafından takdim edildi.
Ödül kazanan öğrencilere çeşitli ödüller yanında Dr. Fazıl Küçük’ün anısına Avrupa’da ve dünyada önemli liderler için basılan Anı paraları da sunuldu.
 
Liselerarası Kompozisyon ve Şiir Yarışması’nda dereceye girenler şöyle:
 
Liselerarası Kompozisyon Yarışması:
  1. Ayşenaz Akıllıgil (Hala Sultan İlahiyat Koleji)
  2. Meryem Tavukçuoğlu (Yakın Doğu Koleji)
  3. Nefel Yıldırım (Bülent Ecevit Anadolu Lisesi)
 
Liselerarası Şiir Yarışması
  1. Edanur İçer (Hala Sultan İlahiyat Koleji)
  2. Ceren Bakal (Türk Maarif Koleji)
  3. Neslihan Kadife (Hala Sultan İlahiyat Koleji)
 

 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.