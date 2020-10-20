Öğrenciler onure edilmeye başlandı

Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü anma etkinlikleri çerçevesinde her yıl düzenlenen Ortaokullararası Kompozisyon ve Şiir Yazma Yarışması’nda ödül kazanan öğrencilere ödülleri takdim edildi

Süleyman Eren Çelebi (Türk Maarif Koleji) Kerem Türkay (Türk Maarif Koleji) Şenay Reis (Yakın Doğu Koleji)

Yalın Duman (Yakın Doğu Koleji) Melis Yücelten (Levent Koleji) Emir Kalabalık (Yakın Doğu Koleji)

Özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü anma etkinlikleri çerçevesinde her yıl yapılan Ortaokullar ve Liselerarası ‘Kompozisyon ve Şiir” Yazma ve İlkokullararası Resim Yarışması’nda dereceye girerek ödül kazananlara ödülleri verilmeye başlandı.Her yıl liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün doğum günü olan 14 Mart günü yapılan etkinlikler kapsamında düzenlenen ödül töreni bu yıl Mart ayında dünya genelinde yaşanan yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle iptal edilmişti.Tören yapılmaması sonrasında ödül kazanan öğrencilere covid-19 kuralları çerçevesinde geçtiğimiz hafta itibariyle ödülleri Dr. Küçük Müzesi’nde verilmeye başlandı.Bu kapsamda Ortaokullar arası şiir ve kompozisyon yazma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.Ödüller Dr. Fazıl Küçük Vakfı yönetim kurulu üyeleri Derviş Besimler, Dr. Öner Özerdem ve Nihat Ekizoğlu ile Telsim Vodafone Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar tarafından ayrı ayrı törenlerle takdim edildi.Kompozisyon yarışması birincisi Türk Maarif Koleji öğrencisi Yalın Duman yazdığı kompozisyonu da yapılan törende konuklarla paylaştı.Ödül alan öğrenciler şöyle:Ortaokullar arası şiir yarışması:Ortaokullar arası kompozisyon yarışması: