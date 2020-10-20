banner480
banner69
UBP’de başkanlık yarışı başladı bile
UBP’de başkanlık yarışı başladı bile
149 0
Taekwondoda Bozatlı anısına yarışacaklar
Taekwondoda Bozatlı anısına yarışacaklar
14 0
 
Kıbrıs’ın değişmez birincisi Al-Attiyah
Kıbrıs’ın değişmez birincisi Al-Attiyah
25 0
Cimnastikte Kasım hedefi
Cimnastikte Kasım hedefi
19 0
Yeni Acura MDX görücüye çıktı
Yeni Acura MDX görücüye çıktı
30 0
Yarın sandık başındayız
Yarın sandık başındayız
39 0
Doğan’dan farklı hazırlık
Doğan’dan farklı hazırlık
146 0
banner529

Öğrenciler onure edilmeye başlandı

banner476

Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü anma etkinlikleri çerçevesinde her yıl düzenlenen Ortaokullararası Kompozisyon ve Şiir Yazma Yarışması’nda ödül kazanan öğrencilere ödülleri takdim edildi

Öğrenciler onure edilmeye başlandı
 
 
Özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü anma etkinlikleri çerçevesinde her yıl yapılan Ortaokullar ve Liselerarası ‘Kompozisyon ve Şiir” Yazma ve İlkokullararası Resim Yarışması’nda dereceye girerek ödül kazananlara ödülleri verilmeye başlandı.
Her yıl liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün doğum günü olan 14 Mart günü yapılan etkinlikler kapsamında düzenlenen ödül töreni bu yıl Mart ayında dünya genelinde yaşanan yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle iptal edilmişti.
Tören yapılmaması sonrasında ödül kazanan öğrencilere covid-19 kuralları çerçevesinde geçtiğimiz hafta itibariyle ödülleri Dr. Küçük Müzesi’nde verilmeye başlandı.
Bu kapsamda Ortaokullar arası şiir ve kompozisyon yazma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Ödüller Dr. Fazıl Küçük Vakfı yönetim kurulu üyeleri Derviş Besimler, Dr. Öner Özerdem ve Nihat Ekizoğlu ile Telsim Vodafone Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar tarafından ayrı ayrı törenlerle takdim edildi.
Kompozisyon yarışması birincisi Türk Maarif Koleji öğrencisi Yalın Duman yazdığı kompozisyonu da yapılan törende konuklarla paylaştı.
Ödül alan öğrenciler şöyle:
Ortaokullar arası şiir yarışması:
  1. Süleyman Eren Çelebi (Türk Maarif Koleji)
  2. Kerem Türkay (Türk Maarif Koleji)
  3. Şenay Reis (Yakın Doğu Koleji)
 



Ortaokullar arası kompozisyon yarışması:
  1. Yalın Duman (Yakın Doğu Koleji)
  2. Melis Yücelten (Levent Koleji)
  3. Emir Kalabalık (Yakın Doğu Koleji)
 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.