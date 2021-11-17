Öğrenciler Dr. Küçük’ün hayatını daha iyi öğrenecek

‘Kıbrıs Türklerinin Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Anıları’ kitapları okullara dağıtılmaya başlandı

Dr. Fazıl Küçük Vakfı tarafından öğretim görevlileri Dr. Nihat Ekizoğlu ile Akile Ruh Ekizoğlu’na derlettirilerek yeniden yazılan Dr. Fazıl Küçük’ün Anıları kitabının ilkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan 4 ciltlik ‘Kıbrıs Türklerinin Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Anıları’ kitaplarının dağıtımına dün itibariyle başlandı.Dr. Fazıl Küçük Vakfı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliğinde yapılacak olan ilkokullardaki kitap dağıtım çalışması pilot okul olarak seçilen Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda başladı.Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’ndaki etkinliğe Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, müsteşar ve İlköğretim Dairesi müdürü ile Dr. Fazıl Küçük Vakfı Başkanı Mehmet Küçük ile mütevelli heyeti üyeleri katıldı.Etkinliğin başında Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu Müdürü Selen Koçero Azizoğlu ile öğretmenlerinin katıldığı toplantıda konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, hayatını Kıbrıs Türkü’ne adamış olan Dr. Fazıl Küçük’ün verdiği mücadeleyi gelecek nesillere aktarmanın önemli olduğunu ifade ederek bu kitabı ilkokullara uyarlayan Dr. Fazıl Küçük Vakfı ve öğretim görevlileri Dr. Nihat Ekizoğlu ile Akile Ruh Ekizoğlu’na teşekkür etti.Amcaoğlu, başta Dr. Fazıl Küçük olmak üzere, merhum Cumhurbaşkanı Rauf R.Denktaş ve dava arkadaşlarının verdiği mücadelenin unutulmaması ve unutturulmaması için bu gibi değerli çalışmalara ihtiyaç olduğunu ifade etti.Etkinlikte konuşan Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu ve Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük, bu kitabın yaklaşık 2 yıl önce hazırlandığını ancak Covid-19 pandemisi nedeniyle geçtiğimiz eğitim yılında kitapların okullara dağıtımını gerçekleştiremediklerini belirtti.Mehmet Küçük, Dr. Fazıl Küçük’ün Anıları kitabından ilkokul öğrencilerine yönelik olarak derlenerek dört cilt olarak hazırlanan bu kitapların ilkokul çağındaki öğrencilerin Dr. Küçük’ü ve onun dava arkadaşlarının mücadelesini daha iyi öğrenmelerine ve anlamalarına yardımcı olacağına inandığını vurguladı.Öğretmenlerle yapılan kısa toplantının ardından Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu 5. Sınıf öğrencilerine 4 ciltlik ‘Kıbrıs Türklerinin Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Anıları’ kitaplarının dağıtımı okul Müdürü Selen Koçero Azizoğlu’nun eşliğinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu ve Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük tarafından teker teker yapıldı.