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Liderimizi en güzel onlar anlattılar

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İlkokullar arası Dr. Fazıl Küçük Konulu Resim Yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nde takdim edildi

Liderimizi en güzel onlar anlattılar
 
Özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü anma etkinlikleri çerçevesinde her yıl yapılan Ortaokullar ve Liselerarası ‘Kompozisyon ve Şiir” Yazma ve ‘İlkokullar arası Resim Yarışması’nda dereceye girerek ödül kazananlara ödülleri verilmeye devam ediliyor.
Her yıl liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün doğum günü olan 14 Mart günü yapılan etkinlikler kapsamında düzenlenen ödül töreni bu yıl Mart ayında dünya genelinde yaşanan yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pandemi ilan edilmesinden dolayı iptal edilmişti.
Tören yapılmaması sonrasında ödül kazanan öğrencilere covid-19 kuralları çerçevesinde ödülleri Dr. Küçük Müzesi’nde verilmeye devam edildi.
Bu kapsamda İlkokullar arası Dr. Fazıl Küçük Konulu Resim Yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Ödüller Dr. Fazıl Küçük Vakfı yönetim kurulu ve mütevelli heyeti başkanı Mehmet Küçük, yönetim kurulu üyeleri Nihat Ekizoğlu, Derviş Besimler ile Bilge Küçük tarafından takdim edildi.
Ödül kazanan öğrencilere çeşitli ödüller yanında Dr. Fazıl Küçük’ün anısına Avrupa’da ve dünyada önemli liderler içinde basılan Anı paraları da sunuldu.+


 
İlkokullar arası Dr. Fazıl Küçük Konulu Resim Yarışması ödül kazananlar:
  1. Güliz Akıner – Lapta İlkokulu
  2. Rümeysa Ergin – Gelibolu İlkokulu
  3. Yiğit İzzet Çelikbaş – Doğu Akdeniz Doğa Koleji
  4. Yağmur Aksoy – Gelibolu İlkokulu



VAKIF ÖZEL ÖDÜLÜ:
Sabri Dağaştı -Lapta İlkokulu
JURİ ÖZEL ÖDÜLÜ
Cennet İsayeva

 
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