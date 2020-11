Liderimize vefa

Ercan Havaalanı’nın isminin Dr. Fazıl Küçük Havaalanı olarak değiştirilmesi konusunda olumlu adımlar atıldı. Cumhurbaşkanı Tatar, liderimiz Dr. Küçük’ün isminin ilelebet yaşatılmasının önemine vurgu yaparak, bu konudaki çalışmanın hayata geçirileceğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mehmet Küçük başkanlığındaki Doktor Fazıl Küçük Vakfı ve Halkın Sesi Gazetesi yönetimini kabul ederek görüştü.Vakıf heyetini kabulünde konuşan Tatar, vakfın bir süre önce önerdiği Ercan Havaalanı'nın isminin Dr. Fazıl Küçük Havaalanı olarak değiştirilmesi konusunun olumlu karşılandığını ve bu konuda girişimler yapılacağını açıkladı.Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesinin lideri olan Dr. Küçük'ün isminin ilelebet yaşatılmasının önemine vurgu yapan Tatar "Benim Başbakanlığım dönemimde Dr. Fazıl Küçük Vakfı tarafından bana iletilen bu öneriyi değerlendirerek gerekenin yapılması için çalışma yapmıştık. Bunun sonuçlanması için kurulacak yeni hükümete yapacağım öneriyle yeni havalimanının Dr. Fazıl Küçük Havalimanı olarak isimlendirilmesi sağlanacaktır” dedi.Bunun Kıbrıs Türkü’nün varoluşunda büyük paya sahip Dr. Fazıl Küçük’e bir saygı ve minnet göstergesi olacağını belirten Tatar, “Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türkü’ne yaptığı hizmetler takdire şayandır. İsminin ilelebet yaşatılacağını hem Türkiye’ye hem de dünyaya duyurmak hepimizin görevidir” diye konuştu.Doktor Fazıl Küçük Vakfı ve Halkın Sesi Gazetesi yönetim kadrosunun gerçekleştirdiği ziyaretin kendisi açısından önem ve anlamının altını çizen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Ziyaretiniz benim için çok önemlidir, çok anlamlıdır çünkü benim çocukluk yıllarımda bu binada Dr. Fazıl Küçük görev yaparken benim dedem Cemal Müftüzade onun müsteşarıydı” dedi. Doktor Fazıl Küçük Vakfı yönetimi ve Halkın Sesi Gazetesi ile yıllar öncesine dayanan dostluğu olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, Dr. Fazıl Küçük ve eşi Süheyla Küçük’ün kendisi için ne denli değerli olduğunu vurguladı. Süheyla Küçük’ün, eşi Dr. Fazıl Küçük’ün yanında bir “First Lady” olarak her zaman durduğunu ve bu sayede Kıbrıs Türk mücadele tarihine izini bıraktığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, şunları belirtti: “O’nu da bu ziyaret dolayısıyla bir kez daha rahmetle anmak istiyorum. Elbette şu anda görev bize verilmiştir… Sayın Dr. Fazıl Küçük’ün de dediği gibi, ‘Kıbrıs Türkü bu adada bu topraklarda özgür ve bağımsız bir halk olarak yaşayabilmesi için her zaman mücadelesine devam etmek durumundadır. Anavatan Türkiye ile birlikte hiçbir zaman ayrılmaması gerekmektedir’ diyen ilk kişidir Dr. Fazıl Küçük. Dr. Fazıl Küçük’ün, o zaman Kıbrıs davasını Türkiye’ye anlatmak için çeşitli ziyaretleri, çeşitli girişimleri olmuştur. O dönem, Türkiye kendi yoğunluğu içerisinde Kıbrıs’ı o kadar yakından izleyememekteydi ancak yapılan ziyaretlerde Kıbrıs’ın önemini, Kıbrıs’ın gelecekte Türkiye’nin güvenliği bakımından da çok önemli bir ada olacağını o zaman Doktor Fazıl Küçük ilk söyleyenlerdendir”1974’e öncesi, Doktor Fazıl Küçük’ün 1930’lu ve 1940’lı yıllarda halka liderlik ederek halkın örgütlenebilmesi için verdiği mücadeleye de dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, o 1942’de Halkın Sesi’nin yayın hayatına geçmesinin mücadelenin önemli mihenk taşlarından olduğunu belirtti.Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti: “Bu mücadeleler kolay olmamıştır. O zaman İngiliz döneminde, İngiliz’in baskısı altında EOKA’cıların ortada dolaştığı bir ortamda bu mücadeleyi vermek hiç de sanıldığı kadar kolay değildi. Çünkü muazzam bir korku, muazzam bir baskı ve onun getirdiği birtakım çok önemli riskler vardı. Ama neticede böyle bir lider, halkın bağrından çıkmış ve bütün Kıbrıs’taki ada genelindeki örgütlerimizin, teşkilatlarımızın o noktada daha güçlü hale gelmesi için onlara verilen moral, motivasyon ve onun liderliği… Doktor Fazıl Küçük, işte böyle önemli bir isim. Onu hiçbir zaman unutmadığımızı zaten halkımız biliyor” Halkın Sesi’yle birlikte Dr. Fazıl Küçük’ün isminin 78 senedir her gün anımsandığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Halkın Sesi’nin kesintisiz yayında olması büyük bir olaydır. Halkın Sesi belki de dünya liginde ilk sıralardadır” diyerek gazeteye emek verenlere başarılar diledi ve teşekkürlerini iletti. Milli Dava’nın yürütülmesinde, verilecek olan mesajların duyurulmasında Halkın Sesi’nin gerek kalitesi, gerek internet siteleriyle büyük öneme sahip olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Bütün bu mesajlarımızın verilmesi ve doğruyu dünyaya anlatma adına yapılan çalışmaların ne kadar önemli olduğunu tekrar buradan vurgulamak istiyorum. Şimdi 50 yıldır federasyon görüşülmüştür ama artık o aşamaya gelinmiştir ki Türkiye ile de uyum içerisinde egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devletten bahsediyoruz. Politikamız bu yönde gelişmiştir. Bu da doğrusudur. Çünkü artık Kıbrıs eski Kıbrıs değildir. Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz değildir, çok önemli gelişmeler olmuştur. Ulusal çıkarlarınız bambaşka önem ve değer kazanmıştır. Türkiye’nin bu bölgedeki iddiaları daha da artmıştır. Dolayısıyla kendi egemenliğimiz de kendi kendimizin geleceğini tayin etme, yani Self Determinasyon hakkı gibi kavramların dünyada kabul ediliyor olması ve dolayısıyla bizlerin bu adımı atmasıyla artık Kıbrıs’ta daha adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün ancak bu şekilde olacağının mesajını bütün dünyaya vermekteyiz”Doktor Fazıl Küçük Vakfı’nın yöneticileriyle bu mücadeleyi birlikte ve çeşitli ortamlarda beraber değerlendirerek bunun mücadelesini vermenin kendisi açısında bir haysiyet ve gurur meselesi olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasının devamında Doktor Fazıl Küçük Vakfı’nın yaşatılmasının öneminin altını çizerek şunları söyledi: “Ta eskiden sizlerle birlikte bu mücadele içerisinde olmuş bir kişi olarak şimdi de Cumhurbaşkanı olarak aynı iyi ilişkilerin, aynı yakınlığın devam etmesini temenni ediyorum. Sizlere başarılar diliyorum ve tabii Doktor Fazıl Küçük Vakfı’nın da yaşatılması, oradaki arşivin ve diğer unsurların halkın gündeminde ve tarihçilerin önemli bir belge bir zenginlik olarak daha fazla kullanmasında büyük yarar vardır diyorum. Onun için Cumhurbaşkanı olarak bizlere düşen görev ne ise bu çalışma içerisinde olmamız müşterek menfaatlerimiz açısından çok önemlidir. Çünkü burada Doktor Fazıl Küçük 13 yıl görev yapmıştır. 13 yılda Halkın Sesi de vardı, Doktor Fazıl Küçük vardı, siz vardınız. Bütün bunlar, bu Halkın Sesi arşivlerindedir. Cumhurbaşkanlığı’nın kendi arşivleri de vardır ancak arşivleri iyi değerlendirmek, arşivleri geleceğe taşıyabilmek, bunlar için yapılacak olan her türlü çalışma Kıbrıs Türk Halkı’nın gelecekteki mücadelesinin bir parçasıdır diye düşünüyorum. Arşivler, her zaman bu ülkede verilen mücadelenin ne kadar önemli bir mücadele olduğunun en büyük kanıtıdır. Çünkü insanlar ölüp gidiyor, insanlar aramızdan ayrıldık sonra hafızalarda gidiyor. Geriye kalan arşivdir…” Vakfın arşivinin halkın kullanımında olmasının fevkalade önemli olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı, bu değeri Türk halkı adına sakladıkları için vakfa teşekkür etti.Başbakan olarak görev yaptığı dönemde, Mehmet Küçük tarafından gerçekleştirilen bir ziyarette, Doktor Fazıl Küçük isminin yeni havalimanına verilmesi konusunda talep olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Ben, bunu Başbakanlığım döneminde de değerlendirdim. Şimdi Cumhurbaşkanı olarak bu meseleyi değerlendirdikten sonra gerçekten yeni havalimanın isminin Doktor Fazıl Küçük Havalimanı olmasının fevkalade önemli ve yerinde bir karar olacağı düşüncesi içerisindeyim. Doktor Fazıl Küçük isminin ilelebet yaşatarak hem Türkiye’ye hem bütün dünyaya duyurmak bizlerin görevidir” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı, yeni havalimanına Dr. Küçük’ün isminin verilmesinden duyacağı mutluluğu vurgulayarak vakfa ve Halkın Sesi Gazetesi’ne başarılar diledi.