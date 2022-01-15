banner762
banner753
“Anıttepe, askerin kontrolüne verilmeli”
“Anıttepe, askerin kontrolüne verilmeli”
4 0
“Dr. Küçük’ün laiklik ilkesi konusunda en küçük bir tavizi yoktu”
“Dr. Küçük’ün laiklik ilkesi konusunda en küçük bir tavizi yoktu”
6 0
 
Görneç’ten transfer taarruzu
Görneç’ten transfer taarruzu
45 0
“Bu düzene dur diyecek yok mu?”
“Bu düzene dur diyecek yok mu?”
21 0
GÜNSEL, metaverse dünyasında yerini aldı
GÜNSEL, metaverse dünyasında yerini aldı
37 0
Takımlar kamplarda hazırlanıyor
Takımlar kamplarda hazırlanıyor
56 0
Her yeri çöplüğe çevirdik
Her yeri çöplüğe çevirdik
129 0
banner661

Liderimiz, 38’inci ölüm yıl dönümünde anılıyor

banner476

Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 38’inci ölüm yıl dönümü nedeniyle bugün anma töreni düzenlenecek

banner714
Liderimiz, 38’inci ölüm yıl dönümünde anılıyor
 
 
Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, ölümünün 38’inci yıl dönümünde  bugün Anıttepe’deki Dr. Fazıl Küçük Anıtı’nda düzenlenecek törenle anılacak.
Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 38’inci ölüm yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenlenecek. Anıttepe’de Dr. Fazıl Küçük Anıtı’ndaki tören 10.26’da başlayacak.
Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dr. Fazıl Küçük’ün ailesi tarafından çelenklerin anıta sunulmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilerek yarıya indirilecek.
Tören, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Anıt Özel Defteri'ni imzalanmasından sonra sırasıyla, Lefkoşa Türk Lisesi’nden bir öğrenci tarafından şiir okunmasının ardından, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün torunu Selen Süheyla Küçük’ün ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmalarıyla son bulacak.
Tören, Bakanlar Kurulu’nun koronavirüs önlemleri çerçevesinde maske ve mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.