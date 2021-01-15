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Her gün daha çok özlüyoruz

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Liderimiz Dr. Küçük’ün aramızdan ayrılmasından bu yana tam 37 yıl geçti. İlkeleri ve görüşleriyle geleceğimizi aydınlatan eşsiz liderimizi büyük özlem, minnet ve saygıyla anıyoruz

Her gün daha çok özlüyoruz
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Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük 37. ölüm yıldönümü nedeniyle bugün törenle anılacak.
Dr. Fazıl Küçük Anıtı’nda yer alacak tören saat 10.26’da, çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilerek yarıya indirilmesiyle devam edecek.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Anıt Özel Defteri'ni imzalanmasından sonra sırasıyla Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yapacak.
Tören, Bakanlar Kurulu’nun koronavirüs önlemleri çerçevesinde maske ve mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek.
 
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