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“Halkın yüreğinde ve mücadelesinde yaşıyorsunuz”

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Cumhurbaşkanı Tatar, “Dr. Fazıl Küçük’ün ilkeleri yolumuzu aydınlatmakta ve mücadelemize güç vermektedir” dedi

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“Halkın yüreğinde ve mücadelesinde yaşıyorsunuz”
 
 
Cumhurbaşkanı Tatar, Anıt Özel Defterine ise şunları yazdı:
“Özgürlük ve Bağımsızlık Mücadelemizin Lideri, Aziz Dr. Fazıl Küçük;
En karanlık günlerde ve en ağır koşullar altında, direniş meşalesini yakarak başlattığınız özgürlük ve egemenlik mücadelemiz devam ederken, bugün yine bir kez daha huzurunuzda olup, sizleri saygı, sevgi ve büyük bir özlemle anıyoruz.
Önderlik ettiğiniz varoluş mücadelesinde belirlediğiniz, “Kıbrıs Türkü Türkiyesiz var olamaz” ve “Kıbrıs meselesi Türkiyesiz çözülemez” ilkeleri rehberimiz olmaya devam ederken, bu ilkeler yolumuzu aydınlatmakta ve mücadelemize güç vermektedir.
Mücadelemizden ve ilkelerinizden aldığımız ilham ve güçle mücadeleye devam ederken, kuruluşunda ve temellerinde büyük fedakârlıklarınız bulunan KKTC’yi sonsuza dek yaşatmak azim ve kararlılığındayız.
İfade ettiğiniz gibi, vatan bildiğimiz bu topraklarda, Rum’un azınlığı olmayacağız, devletimizden, özgürlüğümüzden, bağımsızlığımızdan, Türkiye ile Türk askerinden asla vazgeçmeyeceğiz.
Aziz liderimiz rahat uyuyunuz. Kıbrıs Türk halkının bugünlere ulaşmasında verdiğiniz mücadele, bu mücadelede ortaya koyduğunuz özveri ve fedakârlıklarınız asla unutulmayacak, nesilde nesle aktarılacaktır. Kıbrıs Türk halkının yüreğinde ve mücadelesinde yaşıyorsunuz.
Ruhunuz şad olsun.”
 
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