HALKIN SESİ toplumsal birlik ve beraberliğin simgesi oldu

Cumhurbaşkanı Tatar, 79’uncu kuruluş yıl dönümünü kutlayan HALKIN SESİ’ni ziyaret etti ve HALKIN SESİ’nin toplumsal birlik ve beraberliğin simgesi olduğuna dikkat çekti



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük tarafından 14 Mart 1942’de kurulan ve 79’uncu yılına giren HALKIN SESİ gazetesini dün ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, 79’uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle yaptığı ziyaretteki konuşmasında, gazetenin kurucusu, Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlük mücadelesi verdiği yılların toplum lideri Dr. Fazıl Küçük’ü rahmetle anarak, İngiliz Sömürge Yönetimi döneminde, halk nezdinde başlatılan ulusal mücadelenin öncülüğünün Dr. Fazıl Küçük tarafından yapıldığını ifade etti.

1942 yılında yayın hayatına başlayan HALKIN SESİ’nin toplumsal birlik ve beraberliğin simgesi olduğuna dikkat çeken Tatar, toplumsal mücadeleye yapmış olduğu katkının önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, HALKIN SESİ’nin aradan geçen 79 yılda gazetenin bugünlere gelmesine öncülük eden, başta Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük olmak üzere, tüm gazete çalışanlarına katkıları nedeniyle teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanı esnasında Dr. Fazıl Küçük’ün “Bugünleri de gördüm. Gözlerim arkada kalmayacaktır” şeklinde bir açıklama yaptığını anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, Dr. Fazıl Küçük’ün verdiği büyük mücadelenin asla unutulmayacağını ve anısının yad edileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, HALKIN SESİ gibi toplumsal manada büyük bir öneme sahip olan, simgeleşmiş bir gazetenin bugün yayın hayatına devam ediyor olmasının büyük bir anlam taşıdığını vurgulayarak, gazeteye yayın hayatında başarılar diledi.

KÜÇÜK: BU MİRASI YAŞATMALIYIZ

Ziyarette konuşan HALKIN SESİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Küçük ise “Bizim için böylesi önemli bir günde bizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. HALKIN SESİ 1942 yılında bir ihtiyaç neticesinde bir amaca hizmet etmek için bir araç olarak kurulmuştur. Amaç özgürlük mücadelemiz, araç da o günlerde sesini duyuramayan Kıbrıs Türkü’nün sesini duyurabilmek için ortaya çıkmıştır. Ne o gün bir kar amacı gütmüştür ne de bugün 79 yıl sonra herhangi bir kar amacı gütmektedir” dedi.

Küçük “HALKIN SESİ ailesi ve Dr. Fazıl Küçük Vakfı olarak bu gazeteyi yaşatmak için elimizden geleni yapmaktayız. Sizin de söylediğiniz gibi bu topluma hizmet edenlerin çoğu HALKIN SESİ’ne köşe yazarı olarak katkı koymuştur. Bunlardan biri de sizsiniz. Ersin Tatar olarak gazetemizde köşe yazılarınız çıkmıştı. Kıbrıs Türk’ünün ekonomik sorunlarını dile getirdiniz. Bunun için de bunca yıl sonra size tekrar teşekkür etmek isterim” diye konuştu.

HALKIN SESİ’nin manevi değerinin çok büyük olduğunu herşeyin maddi miras olmadığını kaydeden Küçük “Gazete bize manevi bir mirastır ve bu mirası bizim yaşatmamız gerekmektedir. Zor mu? Evet zordur. Bugünkü koşullar altında ülkemizin, dünyanın geçirdiği bu travma döneminde dünya çapında tirajı belli olan böyle küçük bir gazeteyi yürütmeye çalışmaktayız. Halkımızdan destek istiyor muyuz? Evet istiyoruz. Hem maddi hem manevi destek istiyoruz. HALKIN SESİ Gazetesine sahip çıkmalarını istiyoruz. Devletimizin, hükümetimizin ve vatandaşların bu gazeteyi yaşatmasını istiyoruz. 79. yılı bitirdik 80. Yıldan bir gün aldık. Gelecek 14 Martta da 80. Yılımızı tamamlamış olacağız” dedi.

Gazetenin yayın hayatına 2. Dünya savaşında başladığını, o zamanlar kağıt, mürekkep vs gibi ham madde eksiğiyle başladığını, EOKA dönemini geçirdiğini, Kıbrıs Türkü’nün en kötü günleri olan 1963’le 1974 arasını geride bırakarak 1974 Barış Harekatını görmüş bir gazete olduğunu vurgulayan Küçük “O yüzden bizler Dr. Fazıl Küçük’ün bize bıraktığı mirası yaşatmak azmindeyiz. Amaç da bu halka bu topluma adı ister Otonom Türk Yönetimi olur ister Kıbrıs Türk Federe Devleti olur, KKTC ismi ne isterse olsun biz vatandaşımıza, ülkemize, özgürlüğümüze, bayrağımıza ve Anavatanımıza sımsıkı bağlı olarak bu gazeteyi yaşatmak niyetindeyiz” diyerek sözlerini tamamladı.

TATAR’A REJİM KİTABI TAKDİMİ

Konuşmaların sonunda Mehmet Küçük, Cumhurbaşkanı Tatar’a Dr. Küçük’ün portre bir tablosu ile Dr. Küçük tarafından 1966 yılında bir doktor olarak halkın beslenmesi vatandaşın doğru beslenmesi için onun yazdığı rejim kitabını hediye etti.



