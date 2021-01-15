En karanlık ve umutsuz günlerde o vardı

Dr. Fazıl Küçük tahsil hayatı sonrasında ülkeye dönen Dr. Fazıl Küçük 1937 yılı sonrasında her zaman toplumun içinde olarak onları örgütledi.









Genç yaşlı, çoluk, çocuk herkesin derdini dinledi.







Kıbrıs Türkü’nün en karanlık ve umutsuz günlerinde halkın içinde onlara umut verdi.



Zaman zaman Lefkoşa’daki muayenehanesinde, zaman zaman ise köylerde halkıyla birlikte oldu.Genç yaşlı, çoluk, çocuk herkesin derdini dinledi.Kıbrıs Türkü’nün en karanlık ve umutsuz günlerinde halkın içinde onlara umut verdi.