En karanlık ve umutsuz günlerde o vardı

Zaman zaman Lefkoşa’daki muayenehanesinde, zaman zaman ise köylerde halkıyla birlikte oldu.
Genç yaşlı, çoluk, çocuk herkesin derdini dinledi.
Kıbrıs Türkü’nün en karanlık ve umutsuz günlerinde halkın içinde onlara umut verdi.
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