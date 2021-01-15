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En karanlık ve umutsuz günlerde o vardı

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Dr. Fazıl Küçük tahsil hayatı sonrasında ülkeye dönen Dr. Fazıl Küçük 1937 yılı sonrasında her zaman toplumun içinde olarak onları örgütledi.

En karanlık ve umutsuz günlerde o vardı
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Zaman zaman Lefkoşa’daki muayenehanesinde, zaman zaman ise köylerde halkıyla birlikte oldu.



Genç yaşlı, çoluk, çocuk herkesin derdini dinledi.



Kıbrıs Türkü’nün en karanlık ve umutsuz günlerinde halkın içinde onlara umut verdi.

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