Dr. Küçük’ün sözleri

Varoluş ve Özgürlük Liderimiz Dr. Fazıl Küçük'ün yolumuzu aydınlatacak sözleri





Bizler gelecek nesillere, şimdiye kadar bize emanet edilmeyen en yüksek eseri bırakmak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki beşer fanidir, bırakılan eserler bakidir.

Dr. Fazıl Küçük



Biz eminiz ki muvaffakiyet ancak insanın herşeyinden feda ederek, aç kalarak didinmesi uğraşması ile kabildir.

Dr. Fazıl Küçük





Bu davayı kazanmak artık bizim için bir onur meselesi olmuştur. Büyük Türk Milletinin kanını taşıyan biz yüz bin Türk ne bugün ne de yarın atıldığımız ve ant içtiğimiz bu zorlu uğraştan gerileyecek değiliz.

Dr. Fazıl Küçük



Biz benliğimizi kurtarmak hakkımızı almak için ortaya atılıyoruz. Eğer birleşir, tek bir kale haline gelirsek o zaman gelişmemiz, uğraşmamızla isteklerimizi elde edebileceğiz.

Dr. Fazıl Küçük



Biz İlhamı Şam'dan değil Atatürk'ün büyük inkılâbını yarattığı anavatan Türkiye’den alıyoruz. Şam’dan, Suriye'den veya Mısır'dan İlham alan birkaç kişi Türk İnkilabının seyrini değiştiremez. Dünya ahvalinden ibret alalım. Bizlerden esirgemen haklarımızın geri alınmasına hep beraber, el birliği kafa birliği ile atılalım. Bilmeliyiz ki haklar verilmez; ancak büyük bir gayret, çalışma ve yorulmak bilmez bir mücadele ile elde edilir.

Dr. Fazıl Küçük



Türkiye için hayatı olduğu kadar şeref ve haysiyet meselesi olan Kıbrıs davası Türkiyesiz hiçbir zaman halledilemez ve edilmeyecektir.

Dr. Fazıl Küçük



Mücadele başlarken cemaat değil aşiret idik. Aşiretlikten cemaat statüsünü kazandıktan sonradır ki bize kıymet vermeye başladılar.

Dr. Fazıl Küçük



Eminim ki iyi niyetle işe başladığımız gün mutlak surette zafer bizimdir.

Dr. Fazıl Küçük



Hangi anlaşma yapılırsa yapılsın Kıbrıs’ta barışın devamlı olabilmesi, özgürlüğün bekçisi Türk ordusunun buradan ayrılmamasına bağlıdır.

Dr. Fazıl Küçük



Bugün her Türk çocuğunun gönlünde, Atatürk sevgisi mukaddes bir iman halinde yaşamaktadır.

Dr. Fazıl Küçük



Bu dava, memleket davası, gençlik davasıdır. Bizi kurtaracak milli bir mücadeledir.

Dr. Fazıl Küçük



Memleket bize, kendisine borçlu olduğumuz vazifeleri ödememizi emrediyor.

Dr. Fazıl Küçük



Biliyorum ki aşacağımız çok sarp ve çetin engeller vardır. Unutmayınız ki bizim neslimiz aşılmaz zannedilen yollarda yürüyerek gayesine varan bir millettir.

Dr. Fazıl Küçük



Kıbrıs’ın barış içinde yaşaması, Türk askerinin Anamur’da beklemesi ile değil, Kıbrıs topraklarında dolaşmasıyla mümkündür.

Dr. Fazıl Küçük

