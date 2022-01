“Dr. Fazıl Küçük’ün değeri daha da çok anlaşılıyor”

Liderimiz Dr. Fazıl Küçük, ölümünün 38. Yıl dönümünde sevgi, saygı ve büyük özlemle anıldı

Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük Ve Bağımsızlık Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, ölümünün 38. Yıl dönümünde, geçtiğimiz Cumartesi günü Hamitköy’de Anıttepe’deki anıtında düzenlenen törenle anıldı.Anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilip yarıya indirilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tatar, anıt özel defterini imzaladı. LTL öğrencisinin şiir okuması sonrası Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar’ın konuşmasının ardından tören sona erdi.Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük anma töreninde yaptığı konuşmada, ölümünün 38. yılında her gün Dr. Fazıl Küçük’ün değerinin daha da çok anlaşıldığını kaydetti.Küçük, Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs mücahit birliği diye hiçbir şeyi olmayan bir topluluğu yoktan var ederek İngilizlere ve EOKA’ya karşı mücadele verdiğini, en zor günlerde hep Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu anlattı.Mehmet Küçük, bugün, dış siyasetteki belirsizliklerle birlikte 38 yıl önce kurulan KKTC’nin hak ettiği yerde olmayışının gözlemlendiğini, Covid-19 pandemisinin yarattığı olumsuzlukların, sağlık ve eğitim alanında yaşanan sıkıntıların, TL para biriminin yabancı paralar karşısındaki değer kaybının Kıbrıs Türk halkı üzerinde yarattığı karamsarlığa rağmen, Kıbrıs Türkü’nün geleceğinin Anavatan Türkiye’nin garantisi altında bulunduğunu söyledi.Küçük, ülkenin, Dr. Fazıl Küçük örnek alınarak, iman, azim ve kararlılıkla yönetilmesi halinde daha güzel ve refah günlerin geleceğine yönelik inancını da dile getirdi.Dr. Fazıl Küçük’ün koruma polislerinin sürdüğü motorun restore edilmesinin ardından bugün törende kendilerine teslim edildiğini de belirten Küçük, söz konusu polislerin çoğunun bugün hayatta olmamalarına rağmen her zaman Küçük ailesinin birer ferdi gibi muamele gördüklerini kaydetti ve “Ruhları şâd olsun” ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Dr. Fazıl Küçük’ü sevgi, saygı, özlem ve rahmetle andığını belirterek başladığı konuşmasında, Küçük’ün kendisini Kıbrıs davasına adamış, Ada sathında Kıbrıs Türk halkını örgütlemeye çalışırken aynı zamanda Türkiye’de de davanın anlaşılması için yaptığı çalışmalar ve katıldığı mitinglerle, Kıbrıs’ta iki halkın var olduğu gerçeğinin tüm dünya tarafından görülmesini ve tescillenmesini sağladığını belirtti.Tatar, 1937’lerden başlayan milli davanın bugün Rum-Yunan ikilisinin değişmemesi nedeniyle halen devam ettiğini söyleyerek, Dr. Fazıl Küçük’ün 103 köyden kovulan, evleri yıkılıp-yakılan Kıbrıs Türklerine kendi malından verip göçmen evlerinin yapılmasını sağlayacak kadar da fedakâr olduğunu aktardı.Cumhurbaşkanı, bugün Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelere bakıldığı zaman Fazıl Küçük’ün ne kadar ileri görüşlü ve öngörülü olduğunun anlaşıldığını da kaydederek, kendisini, silah arkadaşlarını ve aynı zamanda Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ı da sevgi, saygı, minnet ve rahmetle andığını belirtti.“Bugün bir devletimiz var, cumhuriyetimiz var, Türkiye Cumhuriyeti her zaman yanımızda ve göğsünü tüm dünyaya karşı siper ediyor” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Adada Kıbrıs Türkü’nün egemen varlığının kabul edilmemesi halinde Kıbrıs’ta hiçbir anlaşmanın söz konusu olamayacağının altını çizdi.Ersin Tatar, Kıbrıs Türkü’nün nereden nereye geldiğinin iyi bilinmesi ve bundan sonra halka yapılan çağrılarda egemenlik temelinde bir çözüm için mücadele verilmesi gerektiğini kaydederek, bugün KKTC’de yeni anlayış, yeni vizyon ve yeni bir siyasetin söz konusu olduğunu kaydetti ve Dr. Fazıl Küçük’ün “Kıbrıs meselesi Türkiyesiz çözülemez” sözlerini hatırlatarak konuşmasını tamamladı.