Dr. Fazıl Küçük 38. ölüm yıldönümünde anılacak

Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 38’inci ölüm yıl dönümü nedeniyle yarın anma töreni düzenlenecek. Anıttepe’de Dr. Fazıl Küçük Anıtı’ndaki tören 10.26’da başlayacak

Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, ölümünün 38’inci yıl dönümünde yarın Anıttepe’deki Dr. Fazıl Küçük Anıtı’nda düzenlenecek törenle anılacak.

Milli Günleri Kutlama Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 38’inci ölüm yıl dönümü nedeniyle yarın anma töreni düzenlenecek. Anıttepe’de Dr. Fazıl Küçük Anıtı’ndaki tören 10.26’da başlayacak.

Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dr. Fazıl Küçük’ün ailesi tarafından çelenklerin anıta sunulmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilerek yarıya indirilecek.

Tören, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Anıt Özel Defteri'ni imzalanmasından sonra sırasıyla, Lefkoşa Türk Lisesi’nden bir öğrenci tarafından şiir okunmasının ardından, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün torunu Selen Süheyla Küçük’ün ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmalarıyla son bulacak.

Tören, Bakanlar Kurulu’nun koronavirüs önlemleri çerçevesinde maske ve mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek.

AKÇAY'DA DR. FAZIL KÜÇÜK EĞİTİM EVİ VE KÜTÜPHANESİ AÇILACAK

Öte yandan Akçay Muhtarlığı ile Dr. Fazıl Küçük Vakfı işbirliği ile Akçay'da Dr. Fazıl Küçük Eğitim Evi ve Kütüphanesi açılışı yapılacak.

Saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından açılışı yapılacak olan Dr. Fazıl Küçük Eğitim Evi ve Kütüphanesi için halka davet yapıldı.