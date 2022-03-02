Çocuklar liderimizi resimleyecek

4. ve 5. sınıf öğrenciler için “Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” konulu resim yarışması düzenleniyor



Dr. Fazıl Küçük Vakfı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile iş birliği içerisinde her yıl düzenlediği “Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” konulu resim yarışmasının bu yıl dördüncüsünü düzenledi.

KKTC devlet ve özel okullarında öğrenim gören 4. ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün doğumunun 115. yıldönümü nedeniyle düzenlenen 4. Geleneksel “Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” konulu resim yarışması 7 Mart’ta son bulacak.

Yarışmayla ilgili daha ayrıntılı bilgi 228 6687 – 228 7181 numaralı telefonlardan öğrenilebilecek.

Yarışmanın genel katılım koşulları şöyle:

“Resim yarışması, okul müdürlükleri tarafından planlanıp, okul öğretmenlerinin gözetiminde kendi okullarında yapılacak.

Yarışmaya katılacak öğrenciler eserlerini 15 Aralık 2021 – 7 Mart 2022 tarihleri arasında tamamlamış olması gerekiyor. Tamamlanan eserler, 7 Mart 2022 tarihi mesai bitimine kadar okulların resim öğretmenleri tarafından Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne teslim edilecek.

7 Mart 2022 tarihinden sonra teslim edilmek istenen eserler kabul edilmeyecek.

Resim yarışmasının konusu; ‘Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük’ şeklinde belirlendi.

Yarışmaya katılacak eserler, 35x50 cm boyutunda resim kâğıdı üzerine, yağlı pastel boya ile çalışılacak.

Öğrenciler resim malzemelerini kendileri temin edecek.

Resimlerin ön yüzüne herhangi bir isim, kod ve işaret yazılmayacak.

Resmin arka sağ üst köşesine öğrencinin, adı-soyadı, yaşı, sınıfı, okulu, resim öğretmeninin adı-soyadı yazılacak.

Yarışmaya katılan eserler, Dr. Fazıl Küçük Vakfı ile İlköğretim Dairesi Müdürlüğü tarafından belirlenen 5 kişilik seçici kurul üyesi tarafından değerlendirilecek.

Yarışma derecelendirilmeksizin en başarılı ilk 3 Esere ödül, Jüri Özel Ödülü ve Dr. Küçük Vakfı Özel Ödülü olarak verilecek.

Yarışmaya Vakıf üyelerinin birinci dereceden yakınları katılamayacak.

Yarışmaya katılan tüm eserler, derece alsın ya da almasın, Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın yürüttüğü etkinliklerde kullanılabilecek. Eser sahibinin hakkı saklı kalmak şartıyla eserin tüm imtiyazı Dr. Küçük Vakfı’na ait. Vakfın izni olmadan kopyalanamaz ve çoğaltılamaz.

Yarışmaya katılanlar tüm şartları kabul etmiş sayılacak.”

