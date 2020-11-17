Dr. Küçük Müzesi’ne önemli ziyaret

Adana Büyükşehir Belediyesi eski başkanı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı Hüseyin Sözlü, Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü ile birlikte Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ne ziyarette bulundu

Özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün çalışma ofisi ve evinin bulunduğu ve 2016 yılında restore edilerek halka açılan Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nin önemli ziyaretçisi vardı.15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde ülkemize gelen konuklardan olan Adana Büyükşehir Belediyesi eski başkanı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı olan Hüseyin Sözlü, arkadaşı Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü eşliğinde Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ne ziyarette bulundu.Dün sabah gerçekleşen ziyarette Dr. Fazıl Küçük Müzesi sorumlularından Ayfer Özdiken’den bilgi alan Hüseyin Sözlü ile Habil Tülücü, müzeye hayranlıklarını dile getirdiler.Hüseyin Sözlü, ziyaret sonunda Dr. Fazıl Küçük Müzesi anı defterine de duygu ve düşüncelerini aktardı.Sözlü, deftere şunları yazdı:Kıbrıs Türk Milleti’nin kanayan yarası 1571’de 8500 Türk evladının şehadeti ile vatan oldu.Zayıf zamanımızda savaşsız bir şekilde elimizden çıktı. Ve o zamandan beri kanayan yaramız. Bu yarayı bir doktor özeniyle onarmaya çalışan büyük Türk evladı D. Fazıl Küçük bir ömrü Türklük davasına Kıbrıs Türkülüğüne adamış.Allah razı olsun, mekânı cennet olsun. Tanrı Türkü korusun ve yüceltsin.Aziz hatıran önünde saygıyla eğiliyoruz.