banner762
banner753
Her yeri çöplüğe çevirdik
Her yeri çöplüğe çevirdik
20 0
25 yıldan sonra ikinci büyük deprem
25 yıldan sonra ikinci büyük deprem
42 0
 
İçişleri Bakanlığı telefonları arızalı mı?
İçişleri Bakanlığı telefonları arızalı mı?
12 0
“Helen yayındaki depremler, Kıbrıs yayını tetikledi”
“Helen yayındaki depremler, Kıbrıs yayını tetikledi”
33 0
Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli hayatını kaybetti
Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli hayatını kaybetti
5 0
72 0
Tüp gaza sessiz sedasız zam mı?
Tüp gaza sessiz sedasız zam mı?
56 0
banner661
banner726

“Dr. Küçük her zaman toplumun lideri oldu”

banner476

Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni ziyaret eden Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti heyeti, müzeye ve Dr. Küçük’ün yaptıklarına hayranlıklarını paylaştı

banner714
“Dr. Küçük her zaman toplumun lideri oldu”
 
 
 
Bazı temaslarda bulunmak için kalabalık bir heyetle ülkemizde bulunan Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni ziyaret etti.
Rüşat Aydoğan başkanlığındaki Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti heyeti dün öğle saatlerinde müzeye ziyaret gerçekleştirirken, bu ziyaret sırasında Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük ile de görüştü.
Görüşme sırasında heyete hitap eden Mehmet Küçük, Türkiye’den gelen güzide kurum, kuruluş ve derneklerin Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni ve Anıttepe’yi ziyaret etmelerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Küçük’ün Kıbrıs Türkü için yaptıklarını ve Türkiye ile olan ilişkilerini aktaran Mehmet Küçük, “Son zamanlarda gösterilen filmde aktarıldığı gibi olaylar asla olmadı. Dr. Küçük her zaman bu toplumun lideri oldu” dedi.


Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti Başkanı Rüşat Aydoğan ise, heyetine gösterilen yakın ilgiden dolayı teşekkür ederken, Anıttepe’yi ziyaretleri sırasında gördüklerinden mutsuz olduklarını belirterek “Toplum liderine yakışmayan bir durum. Buraya mutlaka bir bekçi konularak çevre düzenlemesi yapılmalı” dedi.
Heyet daha sonra Dr. Fazıl Küçük Müzesi çalışanlarından Ayfer Arslan eşliğinde müzeyi gezerek bilgiler alırken, Dr. Küçük’ün hayatını anlatan kısa belgeseli izledi. Heyette bulunan konuklar müzeye hayran kaldıklarını paylaştılar. Ziyaretin sonunda heyettekilere Dr. Küçük’le ilgili kitaplar hediye edildi.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.