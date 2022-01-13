“Dr. Küçük her zaman toplumun lideri oldu”

Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni ziyaret eden Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti heyeti, müzeye ve Dr. Küçük’ün yaptıklarına hayranlıklarını paylaştı

Bazı temaslarda bulunmak için kalabalık bir heyetle ülkemizde bulunan Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni ziyaret etti.Rüşat Aydoğan başkanlığındaki Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti heyeti dün öğle saatlerinde müzeye ziyaret gerçekleştirirken, bu ziyaret sırasında Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük ile de görüştü.Görüşme sırasında heyete hitap eden Mehmet Küçük, Türkiye’den gelen güzide kurum, kuruluş ve derneklerin Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni ve Anıttepe’yi ziyaret etmelerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Küçük’ün Kıbrıs Türkü için yaptıklarını ve Türkiye ile olan ilişkilerini aktaran Mehmet Küçük, “Son zamanlarda gösterilen filmde aktarıldığı gibi olaylar asla olmadı. Dr. Küçük her zaman bu toplumun lideri oldu” dedi.Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti Başkanı Rüşat Aydoğan ise, heyetine gösterilen yakın ilgiden dolayı teşekkür ederken, Anıttepe’yi ziyaretleri sırasında gördüklerinden mutsuz olduklarını belirterek “Toplum liderine yakışmayan bir durum. Buraya mutlaka bir bekçi konularak çevre düzenlemesi yapılmalı” dedi.Heyet daha sonra Dr. Fazıl Küçük Müzesi çalışanlarından Ayfer Arslan eşliğinde müzeyi gezerek bilgiler alırken, Dr. Küçük’ün hayatını anlatan kısa belgeseli izledi. Heyette bulunan konuklar müzeye hayran kaldıklarını paylaştılar. Ziyaretin sonunda heyettekilere Dr. Küçük’le ilgili kitaplar hediye edildi.