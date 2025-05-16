Lapta’da, 26 yaşındaki Bahram Jumayev’in dolandırmak kastıyla, bir şahsa yurt dışında bulunan 4 arkadaşını KKTC’ye yasal şekilde getireceği konusunda yalan beyanda bulunduğu ve toplam 10 bin ABD doları nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi. Şubat ve mart ayları içerisinde meydana gelen olayla ilgili yürütülen soruşturmada bahse konu şahıs tutuklandı.

‘Sahtekarlıkla para temini’ suçundan şikayet üzerine tutuklanan Bahram Jumayev’in ülkede kaçak yaşam sürdüğü ortaya çıktı.

Bir şahsı dolandırarak 10 bin Dolar parayı cebe atan Jumayev, tutukluluk talebi ile dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını anlattı. Yapılan muhaceret sorgusunda zanlının ülkede kaçak olduğunu tespit ettiklerini kaydeden polis, zanlının aldığı 10 bin Dolar paranın henüz bulunmadığını ifade ederek alınması gereken ifadeler olduğunu söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis 1 gün daha tutukluluk talebinde bulundu. Yargıç zanlıya bir gün tutukluluk verdi.