DAÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ’nün sürekli mahkeme salonlarına taşındığını dile getirerek, göreve geldikleri Ekim 2014’e kadar üniversiteye 84 dava açıldığını, bu davaların büyük çoğunluğunun akademik personel olup haksız yere işten çıkarılanlar tarafından açıldığını söyledi.

Osam, şu an yasal faizleriyle birlikte ödemeleri gereken yaklaşık 4 milyon TL olduğunu ifade ederek, Vakıflar İdaresi’ne de borçlu olduklarını, bunu taksitle ödeyeceklerini belirtti.

“İkinci bir KTHY yaşatmayacağız”

DAÜ Rektör Vekili Osam, icraatlarını anlattı ve 2014 yılının Ekim ayında uçurumun kenarında duran bir üniversite devraldıklarını ancak bugün itibarıyla DAÜ’deki mali tablonun iyileştiğini vurguladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Necdet Osam, 2014 yılının Ekim ayında uçurumun kenarında duran bir üniversite devraldıklarını ancak bugün itibarıyla DAÜ’deki mali tablonun iyileştiğini kaydetti.

Üniversiteyi mevzuat ve yasalar çerçevesinde yönetmek için ciddi bir gayret gösterdiklerini ifade eden Osam, “Sürdürülebilir bir üniversite yaratmak temel prensibimizdir ” dedi.

DAÜ Yasası’nın şeffaf, demokratik ve özerk bir yönetim için son derece önemli olduğunu dile getiren Osam, “Umarım bu yasa, DAÜ’nün ak yüzü olur” ifadesine yer verdi.

Ülkede şahlanan bir üniversitecilik anlayışı olduğunu kaydeden Necdet Osam, “Öğrencinin niteliğini, öğrencinin alacağı nitelikli eğitimi sorgulamanın zamanı geldi de geçiyor” diye konuştu.

DAÜ REKTÖRLÜĞÜ 1 YILLIK İCRAATLARINI ANLATTI

DAÜ Rektörlüğü, 14 Ekim 2014-27 Temmuz 2015 tarihleri arasında gerçekleştirdiği icraatlarla ilgili dün Lefkoşa Golden Tulip Hotel’de kahvaltılı basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısında Rektör Vekili Prof. Dr. Osam, süreçle ilgili bilgi verdikten sonra soruları yanıtladı.

“DAÜ’YÜ İLERİYLE GÖTÜRMEK İÇİN EN İYİ TAKIMI KURDUK…”

Basın toplantısındaki konuşmasına rektör yardımcılarını ve ekibini tanıtmakla başlayan Osam,“ Bu, DAÜ’yü bir adım ileriyle götürmek için kurabileceğimiz en iyi takımdı” dedi.

Ne kendisinin, ne de ekibinin bu görevlere gelmek için teşrik-i mesaide bulunduğunu vurgulayan Osam, mevzuat ve ilke kavramlarından ödün vermeyen ve akademiden gelen insanlar olduklarını söyledi.

“DAÜ’YÜ SON DERECE SIKINTILI BİR MALİ TABLOYLA DEVRALDIM”

Üniversitenin 10’uncu rektör vekili olduğunu söyleyen Osam, DAÜ’yü son derece sıkıntılı bir mali tabloyla devraldığında kaydetti, o günleri “vahamet” olarak niteledi.

DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Necdet Osam Osam, “‘Yola mutlaka başaracağız, bu ülkeye ikinci bir Kıbrıs Türk Hava Yolları sendromu yaşatmayacağız’ diyerek çıktık” dedi.

“MALİ DİSİPLİN…”

Göreve gelir gelmez sıkı mali bir disiplin uyguladıklarını, birçok konuyu masaya yatırdıklarını ifade eden Osam, Gazimağusa esnafına ödenmemiş birçok çekle karşıladıklarını da anlattı.

Öğrencilerin üniversiteye borcundan söz eden Necdet Osam, bunun yarattığı mali sıkıntıyı şöyle anlattı:

“Göreve geldiğimizde DAÜ’nün belki de o ay çalışanlarının maaşlarını ödeyemeyecek durumda olduğunu gördük.

1986 ile 2014 yılları arasında üniversite bu nedenlerle yaklaşık 30 milyon TL kaybetti. Şu an bir formül üzerinde çalışıyoruz. Bu kaybın yüzde 30’unu olsa da toplamak için girişimlerimiz olacak.

Yaz okulu ise son derece büyük paraların döndüğü ama kaydın yeterli noktaya ulaşmadığı bir diğer konudur. Bu konuda ciddi bir araştırma yapıldı. Bulunanlar rapor haline getirildi ve gerekli hukuki süreç başlatıldı. Dosyaları ilgili kurumlara iletildi.”

“DAÜ NEREDEYSE DURGUNLAŞMIŞTI”

Göreve geldiklerinde akademik alanda birikmiş işlerle karışlaştıklarını anlatan Osam, DAÜ’nün neredeyse durgunlaştığını dile getirdi.

Akademik işlerin “2015–2020 Stratejik Planı”ndan söz eden Osam, akademik işlerde 30 kişiye özlük haklarının teslim edildiğini de belirtti.

14 ÜNİVERSİTEYLE İŞLEVSEL İŞBİRLİĞİ

14 üniversiteyle işlevsel işbirliği anlaşmaları imzalandığını da dile getiren Necdet Osam,“Son bir yıldaki çalışmalarla tüm akreditasyonları elde etmiş olduk” dedi.

Çeşitli bakanlıklarla ortak çalışmalar yaptıklarını anlatan Necdet Osam, “kanser araştırması”, “acil yardım hizmetlerinin iyileştirilmesi”, “KKTC’de bulunan hastanelerin mimari tasarımlarının yeniden düzenlenmesi”, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin Yeniden Yapılandırılması”, “Kamunun Vergiler Konusunda Aydınlatılması” gibi projelerden söz etti.

“TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ KANAYAN YARAYDI”

7 yıldır imzalanmayan toplu iş sözleşmesinin kendi dönemlerinde imzalandığını belirten Osam, 116 öğretim elemanının DAÜ’nün daimi personel kadrosuna katıldığını da aktardı.

Haksız yere işten çıkarılan insanlara toplu iş sözleşmesi kapsamında yeni bir şans tanındığını dile getiren Osam, “Hiçbir anlaşma insanın üzerinde değildir. Biz bu prensiple hareket ettik ve üniversitede iç barışı ve huzuru sağladık” dedi.

“DAÜ FARKLI COĞRAFYALARA TAŞINACAK”

DAÜ’nün Lefkoşa’ya ve farklı bir coğrafyaya taşınması yönündeki çalışmalarından söz eden Osam, basın toplantısında başarı sağladıkları projeleri de aktardı.

Osam, Türkiye’de 4. sıraya yerleşen Amerikan Futbol Takımı’ndan, Kooperatif Merkez Bankası ile DAÜ işbirliğinde tamamlanan “Akıllı Kampus Kart” projesinden, görsel tasarım olarak tümüyle DAÜ’ye ait olan oyundan söz etti.

Basın toplantısında hedeflerine de işret eden DAÜ Rektör Vekili Osam, az enerji ile çok yol kat eden araba, ekolojik yerleşke projelerine ve Atlılar-Muratağa-Sandallar Anıt Mezar projesine dikkat çekti.

Üniversitede Hristiyan öğrencilerin ibadet edebileceği bir kilisenin bulunduğunu, bunun eşdeğeri İslam Kültür Merkezi için çalışmaların sona gelindiğini anlatan Osam, buraya bir cami inşa edileceğini söyledi.