Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ile DAÜ Atatürkçü Düşünce Kulübü (ADK) iş birliğinde, “Geçmişten Günümüze Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Tarihsel Gelişimi” başlıklı panel gerçekleştirildi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, dün saat 10.30’da Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, KKTC’nin siyasi, toplumsal ve diplomatik gelişimi farklı boyutlarıyla ele alındı.

DAÜ ATAUM Öğretim Görevlisi Dr. Devran Kaya moderatörlüğünde düzenlenen panelde, KKTC’nin ilk Ankara Büyükelçisi Peker Turgud, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Siyasi Tarih Ana Bilim Dalı Başkanı ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Şahin ve DAÜ ATAUM Öğretim Görevlisi Dr. Mete Özsezer sunumlar gerçekleştirdi.

-Prof. Dr. Karatepe

Açılışta konuşma yapan DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, geçmişin doğru okunmasının geleceği sağlıklı biçimde inşa etmedeki önemine değindi.

DAÜ olarak Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, tarih bilincini güçlendiren, eleştirel düşünceyi destekleyen ve toplumsal hafızayı canlı tutan akademik faaliyetleri son derece önemsediklerini belirten Prof. Dr. Karatepe, panelin verimli tartışmalara zemin hazırlamasını ve katılımcılara yeni bakış açıları kazandırmasını temenni etti.

-Turgud

KKTC’nin ilk Ankara Büyükelçisi Peker Turgud, sunumunda, 1950 yılının Kıbrıs’ta önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olduğuna dikkat çekerek, KKTC’nin kuruluş sürecindeki diplomasiden bahsetti.

Tarihsel süreci anılarından örnekler vererek aktaran Turgud, o yıllarda görüşmüş olduğu dönemin önemli aktörleri ile ilgili önemli bilgiler verdi.

- Prof. Dr. Şahin

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Siyasi Tarih Ana Bilim Dalı Başkanı ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Şahin de Kıbrıs sorununu egemenlik ve hakimiyet, yönetim ve temsiliyet ile adanın nasıl bütünleşeceği konularında bir sunum yaptı.

Prof. Dr. Şahin, Kıbrıs sorununa iki temel çözüm süreci belirlerken, olması gereken çözümün iki devletli çözüm olduğunun altını çizdi.

-Dr. Özsezer

DAÜ ATAUM Öğretim Görevlisi Dr. Mete Özsezer ise gerçekleştirdiği konuşmasında, 1960-1974 yılları arasında geçen çetin mücadele içinde Kıbrıs Türk toplumunun uğradığı sağlık sorunlarını ele alarak, gettolardaki sıkıntılı yaşamları arşiv kaynaklarından da edinilen bilgilerle katılımcılara aktardı.

Sunumlar sonunda gerçekleştirilen soru cevap bölümünün ardından Prof. Dr. Karatepe tarafından panelistlere ve moderatöre yaptıkları katkılardan dolayı gümüş tabak ve plaket takdim edildi.