Vadili Dart Derneği, Süper Lige döndü

KKTC Darts Federasyonu'nun organize ettiği 2021 Yılı Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde sezonu lider olarak tamamlayan VadiliDarts Derneği Takımı, Play-Off müsabakasında da galip gelerek, bir sezonun ardından yeniden Darts Süper Ligi'ne terfi etti.

VadiliDarts Derneği, 8 Temmuz Perşembe günü Lefkoşa'da KKTC Fenerbahçeliler Derneği lokalinde gerçekleşen Play-off müsabakasında karşılaştığı rakibi, Gönyeli SK Takımı karşısında 10-6 skorla galip gelerek, Süper Lige terfi etmeyi garantiledi.



