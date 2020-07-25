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Tony’den çifte mutluluk

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Lefkoşa Darts Birliği Ferdi Darts Şampiyonası’nın dördüncü ayağındaHüseyin Moda’yı yenerek şampiyon olan Tony Stone, liderliğe yükseldi

Tony’den çifte mutluluk
Lefkoşa Darts Birliği Ferdi Darts Şampiyonası’nın dördüncü ayağı yapıldı. Lefkoşa Darts Birliği lokali’nde gerçekleştirilen müsabakalarda Ferdi Darts Şampiyonası’nın dördüncü ayağı yapıldı.
Gerçekleştirilen müsabakaların final maçında Hüseyin Moda ile karşılaşan ‘Tony Stone’ dördüncü ayağın şampiyonu oldu. Ferdi Darts Şampiyonasının üçüncülük dördüncülük maçındaysa karşılaşan Mahmut Çınar ile ‘Ertuğrul Kaya’ üçüncülüğü elde etti. 

 
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