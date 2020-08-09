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Tony Stone şampiyonluğa atıyor

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Tony Stone şampiyonluğa atıyor
Lefkoşa Darts Birliği Ferdi Darts Şampiyonası Yaz Ligi’nin beşinci ayağı yapıldı.Lefkoşa Darts Birliği lokali’nde gerçekleştirilen müsabakalarda Tony Stone şampiyon oldu.
Ferdi Darts Şampiyonası’nın beşinci ayağı final maçında Hakan Boral ile karşılaşan Tony Stone beşinci ayağın şampiyonu olurken, üçüncülük dördüncülük maçındaysa karşılaşan Murat Çınaroğlu rakibi Ali Çamlıbelli’yi mağlup ederek üçüncülüğü elde etti.
Toplam sekiz ayaktan oluşan Ferdi Darts Şampiyonası’nın beşinci ayağında Tony Stone final de Hakan Boral’ı mağlup ederek, liderliğini de sürdürdü.
Genel klasman sıralamasında beşinci ayaktan sonra oluşan puan tablosu aşağıdaki gibidir.
LDB Ferdi Darts Yaz Ligi
  SPORCU ADI 1.HAFTA 2.HAFTA 3.HAFTA 4.HAFTA 5.HAFTA TOPLAM
1 Tony Stone 5 20 20 20 20  85    
2 Murat Çınaroğlu 16 16 16 5 12  65    
3 Hakan Boral 7 7 9 7 16  46    
4 Hüseyin Moda 7 5 7 16 7  42    
5 Elmas Çocuk 20 7 3 5 5  40    
6 Serkan Can 12 5 12 5 5  39    
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