Tony Stone şampiyonluğa atıyor

Ferdi Darts Şampiyonası’nın beşinci ayağı final maçında Hakan Boral ile karşılaşan Tony Stone beşinci ayağın şampiyonu olurken, üçüncülük dördüncülük maçındaysa karşılaşan Murat Çınaroğlu rakibi Ali Çamlıbelli’yi mağlup ederek üçüncülüğü elde etti.
Toplam sekiz ayaktan oluşan Ferdi Darts Şampiyonası’nın beşinci ayağında Tony Stone final de Hakan Boral’ı mağlup ederek, liderliğini de sürdürdü.
Genel klasman sıralamasında beşinci ayaktan sonra oluşan puan tablosu aşağıdaki gibidir.
|LDB Ferdi Darts Yaz Ligi
|SPORCU ADI
|1.HAFTA
|2.HAFTA
|3.HAFTA
|4.HAFTA
|5.HAFTA
|TOPLAM
|1
|Tony Stone
|5
|20
|20
|20
|20
|85
|2
|Murat Çınaroğlu
|16
|16
|16
|5
|12
|65
|3
|Hakan Boral
|7
|7
|9
|7
|16
|46
|4
|Hüseyin Moda
|7
|5
|7
|16
|7
|42
|5
|Elmas Çocuk
|20
|7
|3
|5
|5
|40
|6
|Serkan Can
|12
|5
|12
|5
|5
|39