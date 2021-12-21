Tezer Tayanç anıldı

Güzelyurt Darts Birliği 'nin sezon açılış turnuvası merhum dartsçı Tezer Tayanç anısına gerçekleştirilirken, Faik Amcaoğlu şampiyonu Mete Sakallı ikinci, Murat Çınaroğlu ise üçüncü oldu

Niyazi ERGÜLEN

Güzelyurt Darts Birliği(GDB) tarafından organize edilen ve Güzelyurt Belediyesi (GB) sponsorluğunda her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen, Güzelyurt Darts Birliği 'nin sezon açılış turnuvası gerçekleştirildi.

Merhum dartsçı Tezer Tayanç Açık Anı Darts Turnuvası Cuma akşamı güzel bir katılımla Binatlı Yılmaz Spor Kulübü Darts Atış Salonunda gerçekleştirilen gecede çekişmeli maçlar oynandı. Beş adet 180'nin atıldığı turnuvanın yarı finallerinde rakiplerini yenen Faik Amcaoğlu ve Mete Sakallı final oynamaya hak kazandılar. Yarı finallerin mağlupları Murat Çınaroğlu ve Abuzer Ekbiç ise üçüncülük maçı yaptılar. Üçüncülük maçında rakibi Abuzer Ekbiç 'i 3-1 yenen Murat Çınaroğlu gecede üçüncü olurken; final maçında ise Faik Amcaoğlu Mete Sakallı'yı 3-2 yenerek gecenin şampiyonu oldu. Yan ödülleri ise en yüksek sayı atan olarak Avni Tayanç,en yüksek sayıdan bitiren 138 sayı ile Sercan Seven ve en az dartta bitiren olarak Mehmet Fırat elde ettiler.

Tezer Tayanç Açık Anı Darts Turnuvasının ödüllerini Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, merhum Tezer Tayanç’ın kardeşleri Aydınköy Muhtarı Tamer Tayanç ve Ahmet Tayanç ile yeğenleri, Avni Tayanç,Tezer Tayanç ile İnanç Tayanç verdiler

