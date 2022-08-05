Sekizinci ayağın şampiyonu Çocuk!

Lefkoşa Darts Birliğinin organize ettiği, ferdi darts liginin sekizinci ayağında, Elmas Çocuk şampiyon oldu.

Organize edilen ferdi ligin sekizinci ayağında şampiyon Elmas Çocuk olurken, ikinci Murat Çınaroğlu, üçüncü Tarık Billur, dördüncüyse Cömert Ekmenci oldu. Bu sonuçlarla sekizinci ayakta 2. Gelen Çınaroğlu bitime iki hafta kala Lefkoşa Darts Birliği Ferdi Yaz Ligi Şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

Organize edilen turnuvanın yan ödülleriyse aşağıdaki gibidir.

En az okta bitiren;

Murat Çınaroğlu (17 ok)

Tarık Billur (17 ok)

En yüksek sayı atan;

Murat Çınaroğlu (180x1)

Elmas Çocuk (180x1)

En yüksek sayıdan bitiren;

Murat Çınaroğlu (142 finiş)

